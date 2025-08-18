Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Бесплатный чекап для людей 40+ — когда можно будет пройти

Бесплатный чекап для людей 40+ — когда можно будет пройти

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 14:46
Некоторые украинцы будут проходить чекап здоровья бесплатно — что изменится в 2026 году
Врач проводит диагностику на компьютерном томографе. Фото: УНИАН

Правительство Украины готовит новую программу, которая позволит гражданам в возрасте от 40 лет ежегодно проходить бесплатное медицинское обследование. Это часть масштабных планов по укреплению системы здравоохранения и поддержки медицинских работников.

О том, как будет работать новая программа и на кого она будет распространяться, во время презентации Программы деятельности правительства сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Реклама
Читайте также:

Кто получит право на бесплатное обследование

С 2026 года в Украине планируют запустить государственную программу бесплатного медицинского обследования для граждан в возрасте от 40 лет.

По ее словам, программа предусматривает ежегодный плановый медицинский чекап, который будет включать базовые показатели здоровья. Каждый гражданин будет иметь возможность проходить обследование бесплатно один раз в год.

Правительство планирует как можно быстрее запустить этот проект, ведь регулярная диагностика помогает вовремя выявлять проблемы со здоровьем.

На какую поддержку могут рассчитывать украинские медики в 2025 году

Кроме этого, правительство готовит и другие инициативы для медиков. Планируется повышение базовой зарплаты врачей до 35 тысяч гривен в месяц.

Для врачей, которые после обучения будут выбирать работу в сельской местности или прифронтовых регионах, предусмотрена разовая финансовая помощь в размере 200 тысяч гривен. Также для таких специалистов будет возможность получить служебное жилье.

Запуск программы бесплатного чекапа и усиление поддержки врачей поможет не только заблаговременно выявлять проблемы со здоровьем у граждан, но и будет способствовать улучшению доступа к медицинским услугам во всех регионах Украины.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде внесли новый законопроект, который имеет целью стимулировать отдельных специалистов первичной медицинской помощи. Документ предлагает увеличение на 50% их базовых зарплат и всех дополнительных надбавок и премий.

Также мы рассказывали, что врачи и медицинские работники, которые будут выбирать работу на приоритетных должностях в коммунальных учреждениях здравоохранения, смогут пользоваться служебным жильем в течение периода работы. Расходы на его приобретение будет покрывать государство.

здоровье медики медицина помощь медосмотр
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации