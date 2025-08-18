Некоторые украинцы будут проходить чекап здоровья бесплатно — что изменится в 2026 году

Врач проводит диагностику на компьютерном томографе. Фото: УНИАН

Правительство Украины готовит новую программу, которая позволит гражданам в возрасте от 40 лет ежегодно проходить бесплатное медицинское обследование. Это часть масштабных планов по укреплению системы здравоохранения и поддержки медицинских работников.

О том, как будет работать новая программа и на кого она будет распространяться, во время презентации Программы деятельности правительства сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кто получит право на бесплатное обследование

С 2026 года в Украине планируют запустить государственную программу бесплатного медицинского обследования для граждан в возрасте от 40 лет.

По ее словам, программа предусматривает ежегодный плановый медицинский чекап, который будет включать базовые показатели здоровья. Каждый гражданин будет иметь возможность проходить обследование бесплатно один раз в год.

Правительство планирует как можно быстрее запустить этот проект, ведь регулярная диагностика помогает вовремя выявлять проблемы со здоровьем.

На какую поддержку могут рассчитывать украинские медики в 2025 году

Кроме этого, правительство готовит и другие инициативы для медиков. Планируется повышение базовой зарплаты врачей до 35 тысяч гривен в месяц.

Для врачей, которые после обучения будут выбирать работу в сельской местности или прифронтовых регионах, предусмотрена разовая финансовая помощь в размере 200 тысяч гривен. Также для таких специалистов будет возможность получить служебное жилье.

Запуск программы бесплатного чекапа и усиление поддержки врачей поможет не только заблаговременно выявлять проблемы со здоровьем у граждан, но и будет способствовать улучшению доступа к медицинским услугам во всех регионах Украины.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде внесли новый законопроект, который имеет целью стимулировать отдельных специалистов первичной медицинской помощи. Документ предлагает увеличение на 50% их базовых зарплат и всех дополнительных надбавок и премий.

Также мы рассказывали, что врачи и медицинские работники, которые будут выбирать работу на приоритетных должностях в коммунальных учреждениях здравоохранения, смогут пользоваться служебным жильем в течение периода работы. Расходы на его приобретение будет покрывать государство.