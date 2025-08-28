Услуги lifecell — о каких изменениях в обслуживании предупредил мобильный оператор

Магазин lifecell. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор предупредил абонентов об изменениях в условиях обслуживания. С 1 сентября пользователи одного из корпоративных тарифов lifecell не смогут получить услуги роуминга. А сервис "Тарифная подписка" стал более выгодным.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к каким изменениям готовиться абонентам lifecell в ближайшее время.

Реклама

Читайте также:

Проблемы с роумингом

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте мобильного оператора, по техническим причинам пользователи тарифного плана "Ориентир в роуминге послеплата" не смогут тратить трафик, минуты на разговоры и SMS на территории одной из стран Европейского Союза.

"Начиная с 1 сентября 2025 года, для корпоративного тарифного плана "Ориентир в роуминге послеплата" услуги роуминга (мобильный интернет, звонки, SMS) на территории Финляндии будут недоступны в связи с техническими причинами", — констатировали в компании.

Остальные условия тарифа останутся без изменений. Когда предоставление сервисов возобновится, абонентов дополнительно уведомят. Пока будут действовать временные ограничения, абонентам рекомендуют пользоваться Wi-Fi или другими доступными каналами связи.

Услуга "Тарифная подписка"

Украинцы могут получить скидку до 15% на оплату тарифного плана. Для этого нужно заранее заплатить за 6 или 12 пакетов услуг с сервисом "Тарифная подписка". Например, годовая сумма за предложение "Макси" составляет 3 600 грн, а со скидкой стоимость снизится до 3 060 грн.

Теперь в случае перехода на другой тариф (в том числе из-за закрытия предыдущего) абоненты будут получать бонусы за неиспользованные пакеты. Их разрешается потратить для заказа сервиса во второй раз: 1 бонус даст право на оплату услуги общей стоимостью 1 гривна.

"Также можно обратиться в любой магазин lifecell с заявлением о возврате средств за оплаченные, но неполученные пакеты, в порядке, определенном действующим законодательством Украины, или позвонить в контакт-центр lifecell по номеру 5433", — констатировал оператор.

Однако бонусы не удастся получить, если оплата осуществлялась частями. Но возможность возврата денег сохраняется.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине появился бюджетный тариф "IT Вселенная Базовый" от Интертелеком за 120 грн в месяц. Он включает 10 ГБ интернета (3G), 1000 минут для звонков и 50 SMS, отлично подходит пенсионерам.

Также мы писали, что абоненты Киевстара могут неделю пользоваться бесплатным мобильным трафиком и минутами на разговоры. Это предусмотрено услугой "Неделя доверия", которую подключают ситуативно при отсутствии средств на счету.