Головна Економіка lifecell попередив про важливі зміни — що варто знати абонентам

lifecell попередив про важливі зміни — що варто знати абонентам

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 13:06
Послуги lifecell — про які зміни в обслуговуванні попередив мобільний оператор
Магазин lifecell. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор попередив абонентів про зміни в умовах обслуговування. З 1 вересня користувачі одного з корпоративних тарифів lifecell не зможуть отримати послуги роумінгу. А сервіс "Тарифна підписка" став більш вигідним.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до яких змін готуватися абонентам lifecell найближчим часом.

Проблеми з роумінгом

Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті мобільного оператора, через технічні причини користувачі тарифного плану "Орієнтир в роумінгу післяоплата" не зможуть витрачати трафік, хвилини на розмови та SMS на території однієї з країн Європейського Союзу.

"Починаючи з 1 вересня 2025 року, для корпоративного тарифного плану "Орієнтир в роумінгу післяоплата" послуги роумінгу (мобільний інтернет, дзвінки, SMS) на території Фінляндії будуть недоступні у зв'язку з технічними причинами", — констатували в компанії.

Решта умов тарифу залишаться без змін. Коли надання сервісів відновиться, абонентів додатково повідомлять. Поки діятимуть тимчасові обмеження, абонентам рекомендують користуватися Wi-Fi чи іншими доступними каналами зв’язку.

Послуга "Тарифна підписка"  

Українці можуть отримати знижку до 15% на оплату тарифного плану. Для цього потрібно наперед заплатити за 6 або 12 пакетів послуг із сервісом "Тарифна підписка". Наприклад, річна сума за пропозицію "Максі" становить 3 600 грн, а зі знижкою вартість знизиться до 3 060 грн.

Тепер у разі переходу на інший тариф (зокрема через закриття попереднього) абоненти будуть отримувати бонуси за невикористані пакети. Їх дозволяється витратити для замовлення сервісу вдруге: 1 бонус дасть право на оплату послуги загальною вартістю 1 гривня.

"Також можна звернутися до будь-якого магазину lifecell з заявою про повернення коштів за оплачені, проте неотримані пакети, в порядку, визначеному чинним законодавством України, або зателефонувати до контакт-центру lifecell за номером 5433", — констатував оператор.

Водночас бонуси не вдасться отримати, якщо оплата здійснювалася частинами. Проте можливість повернення коштів зберігається.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні з’явився бюджетний тариф "IT Всесвіт Базовий" від Інтертелеком за 120 грн на місяць. Він включає 10 ГБ інтернету (3G), 1000 хвилин для дзвінків та 50 SMS, чудово підходить пенсіонерам.

Також ми писали, що абоненти Київстару можуть тиждень користуватися безплатним мобільним трафіком і хвилинами на розмови. Це передбачено послугою "Тиждень довіри", яку підключають ситуативно за відсутності коштів на рахунку.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
