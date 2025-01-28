Заработок на старых игрушках – за сколько продают куклы времен СССР

Гривны разных номиналов. Фото: УНИАН

У многих украинцев старшего возраста могли сохраниться игрушки времен Советского Союза. Например, коллекционные куклы, изготовленные для массовой продажи или на заказ. Чтобы избавиться от старых вещей, но не выбрасывать на свалку, стоит попробовать их продать. На онлайн-аукционах коллекционеры могут приобрести раритетные куклы за неплохие деньги.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько продают куклы времен СССР.

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Дорогие игрушки из Советского Союза

Возникает вопрос, зачем кому-то вообще покупать раритетные игрушки, в частности куклы, которым исполнилось более 40 лет. В основном это вопрос антикварной ценности или коллекционной уникальности конкретных изделий. Кому-то они могут понадобиться как элементы интерьера или реквизит для спектаклей/фильмов.

Поскольку со временем стоимость таких вещей может вырасти, коллекционеры готовы инвестировать деньги в игрушку для реставрации и более выгодной перепродажи в будущем. Не удивительно, что владельцы устанавливают высокие цены, пытаясь заработать как можно больше на раритете, который покрывается пылью в шкафу.

Что интересно, большинство изделий имеют собственные имена. Например, кукла Любочка, созданная на Фабрике игрушек им. 8 Марта (Москва) стоит 6 999 грн. Из дефектов — незначительная загрязненность на шляпе и пожелтевшая от долгих лет хранения коробка.

Кукла времен СССР за 6 999 грн. Фото: скриншот

За куклу-мальчика Мишу владелец установил цену 3 000 грн. Игрушка имеет несколько потертостей, но в целом состояние одежды и обуви удовлетворительное, несмотря на давность производства.

Кукла времен СССР за 3 000 грн. Фото: скриншот

Еще один дорогой лот, представленный на онлайн-аукционе Violity — театральная перчатка в виде куклы Петрушки. За 2 120 грн можно купить жуткий с виду реквизит для спектаклей и театрализованных действий. В описании сказано, что присутствуют потертости краски, поскольку реставрацию не проводили, но других дефектов нет. Винтажная кукла скорее напугает детей, чем развлечет.

Кукла времен СССР за 2 120 грн. Фото: скриншот

Покупая раритетные вещи времен Советского Союза, стоит обращать особое внимание на состояние и заранее узнавать о наличии повреждений (трещины, пятна, сломанные части). Иначе придется тратить дополнительные деньги на реставрацию, а сумма окажется немаленькой, если материал куклы — фарфор вместо обычного пластика или ткани.

Напомним, украинцы могут дорого продать старые вкладыши от жевательных резинок, которые с азартом коллекционировали в детстве. На онлайн-аукционах можно опубликовать объявление и установить цену несколько тысяч гривен за лот.

Также мы писали, что коллекционеры могут предложить выгодную цену за обычные украинские монеты. Некоторые металлические изделия стоят больших денег, потому что являются редкими и уникальными. Например, 10 копеек 1992 года (штамм 2.21ВАк) продают за 10 000-18 000 грн.