Заробіток на старих іграшках – за скільки продають ляльки часів СРСР

Гривні різних номіналів. Фото: УНІАН

У багатьох українців старшого віку могли зберегтися іграшки часів Радянського Союзу. Наприклад, колекційні ляльки, виготовлені для масового продажу чи на замовлення. Аби позбутися старих речей, але не викидати на смітник, варто спробувати їх продати. На онлайн-аукціонах колекціонери можуть придбати раритетні ляльки за непогані гроші.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки продають ляльки часів СРСР.

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Дорогі іграшки з Радянського Союзу

Постає питання, навіщо комусь взагалі купувати раритетні іграшки, зокрема ляльки, яким виповнилося більше 40 років. Здебільшого це питання антикварної цінності чи колекційної унікальності конкретних виробів. Комусь вони можуть знадобитися як елементи інтер’єру або реквізит для вистав/фільмів.

Оскільки з часом вартість таких речей може зрости, колекціонери готові інвестувати кошти в іграшку для реставрації та вигіднішого перепродажу в майбутньому. Тож не дивно, що власники встановлюють високі ціни, намагаючи заробити якомога більше на раритеті, який покривається пилом у шафі.

Що цікаво, більшість виробів мають власні імені. Наприклад, лялька Любочка, створена на Фабриці іграшок ім. 8 Березня (Москва) коштує 6 999 грн. Із дефектів — незначна забрудненість на капелюхові та пожовтіння коробки від довгих років зберігання.

Лялька часів СРСР за 6 999 грн. Фото: скриншот

За ляльку-хлопчика Мішу власник встановив ціну 3 000 грн. Іграшка має кілька потертостей, але загалом стан одягу і взуття задовільний, попри давність виробництва.

Лялька часів СРСР за 3 000 грн. Фото: скриншот

Ще один дорогий лот, представлений на онлайн-аукціоні Violity — театральна рукавичка у вигляді ляльки Петрушки. За 2 120 грн можна купити моторошний з вигляду реквізит для вистав і театралізованих дійств. В описі сказано, що присутні потертості фарби, оскільки реставрацію не проводили, але інших дефектів немає. Вінтажна лялька швидше налякає дітей, аніж розважить.

Лялька часів СРСР за 2 120 грн. Фото: скриншот

Купуючи раритетні речі часів Радянського Союзу, варто звертати особливу увагу на стан і заздалегідь дізнаватися про наявність пошкоджень (тріщини, плями, зламані частини). Інакше доведеться витрачати додаткові гроші на реставрацію, а сума виявиться немаленькою, якщо матеріал ляльки — порцеляна замість звичайного пластику чи тканини.

Нагадаємо, українці можуть дорого продати старі вкладиші від жувальних гумок, які з азартом колекціонували в дитинстві. На онлайн-аукціонах можна опублікувати оголошення і встановити ціну кілька тисяч гривень за лот.

Також ми писали, що колекціонери можуть запропонувати вигідну ціну за звичайні українські монети. Деякі металеві вироби коштують великих грошей, бо є рідкісними та унікальними. Наприклад, 10 копійок 1992 року (штам 2.21ВАк) продають за 10 000-18 000 грн.