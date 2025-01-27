Вкладиші від жуйок 90-х – скільки зараз коштують старі колекції

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Українцям вигідно колекціонувати не лише монети, але й старі вкладиші від жувальних гумок. У період 80-90-х років діти збирали маленькі паперові картки, що йшли додатком до жуйки, а потім змагалися один з одним. Ці вкладиші були предметом гордості, а через 30 років стали чудовим лотом, який допоможе заробити кілька тисяч гривень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують наклейки і стікери від жувальних гумок у 2025 році.

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Колекційні вкладиші від жуйок

Предметом колекціонування були не звичайні друковані папірці з малюнками, а рідкісні. Ними обмінювалися, їх перепродували за тогочасні копійки. Хтось навіть вигадував спеціальні системи оцінок, аби додати азарту в процес збирання. Нині цим ніхто не займається, але в багатьох українців залишилися старі наклейки від жуйок того часу.

Оголошення про продаж колекцій публікують на спеціалізованих порталах, зокрема Violity чи OLX. Наприклад, набір стікерів Lazer продають за 3 800 грн (92 штуки, з них 12 повторюються). Деякі мають прим'ятості чи потертості, але загалом стан задовільний.

Жувальні гумки Lazer дозволяли збирати наклейки з зображеннями різної військової техніки: танків, літаків, бойових машин тощо. На папірцях навіть є детальна інформація для людей, які цікавляться зброєю чи армійським обладнанням.

Вкладиші від жуйок Lazer. Фото: Violity

Ще один схожий лот — вкладиші від жуйок Turbo, що виготовляла турецька компанія Kent. На листочках невеликого розміру друкували картинки з автомобілями — класичними і сучасними моделями. Тож цільовою аудиторією буди хлопці, які захоплювалися автоспортом або технічними характеристиками. Велика колекція з 285 наклейок коштує на Violity 6 900 грн.

Вкладиші від жуйок Turbo. Фото: Violity

Ще один відомий бренд жуйок — Ping Pong — дозволяв збирати вкладиші з зображеннями футболістів і команд. Поціновувачі спорту колекціонували портрети улюблених футболістів і могли комбінувати гравців з різних збірних для формування власного колективу. Один великий набір продають на Violity за 5 555 грн.

Вкладиші від жуйок Ping Pong. Фото: Violity

Нагадаємо, українці можуть непогано заробити на монетах. Важливо розбиратися у штамах, аби дорого продати копійки колекціонерам. Нумізмати готові віддати за рідкісні різновиди тисячі гривень.

Також ми писали, що дорого коштують раритетні телефони, якими вже ніхто не користується. Старі моделі Motorola, Nokia чи iPhone можна продати колекціонерам за великі гроші.