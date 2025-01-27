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Дорогой раритет — за сколько продают старые наклейки от жвачек

27 января 2025 18:11
Елизавета Супивская - редактор
Вкладыши от жвачек 90-х – сколько сейчас стоят старые коллекции
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Украинцам выгодно коллекционировать не только монеты, но и старые вкладыши от жевательных резинок. В период 80-90-х годов дети собирали маленькие бумажные карточки, которые шли приложением к жвачке, а потом соревновались друг с другом. Эти вкладыши были предметом гордости, а спустя 30 лет стали отличным лотом, который поможет заработать несколько тысяч гривен.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят наклейки и стикеры от жевательных резинок в 2025 году.

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Предметом коллекционирования были не обычные печатные бумажки с рисунками, а редкие. Ими обменивались, их перепродавали за тогдашние копейки. Кто-то даже придумывал специальные системы оценок, дабы добавить азарта в процесс сбора. Сейчас этим никто не занимается, но у многих украинцев остались старые наклейки от жвачек того времени.

Объявления о продаже коллекций публикуют на специализированных порталах, в частности Violity или OLX. Например, набор стикеров Lazer продают за 3 800 грн (92 штуки, из них 12 повторяются). Некоторые имеют примятости или потертости, но в целом состояние удовлетворительное.

Жвачки Lazer позволяли собирать наклейки с изображениями различной военной техники: танков, самолетов, боевых машин и тому подобное. На бумажках даже есть подробная информация для людей, которые интересуются оружием или армейским оборудованием.

 

Дорогой раритет — за сколько продают старые наклейки от жвачек - фото 1
Вкладыши от жвачек Lazer. Фото: Violity

Еще один похожий лот — вкладыши от жвачек Turbo, которые изготавливала турецкая компания Kent. На листочках небольшого размера печатали картинки с автомобилями — классическими и современными моделями. Так что целевой аудиторией были парни, которые увлекались автоспортом или техническими характеристиками. Большая коллекция из 285 наклеек стоит на Violity 6 900 грн.

 

Дорогой раритет — за сколько продают старые наклейки от жвачек - фото 2
Вкладыши от жвачек Turbo. Фото: Violity

Еще один известный бренд жвачек — Ping Pong — позволял собирать вкладыши с изображениями футболистов и команд. Любители спорта коллекционировали портреты любимых футболистов и могли комбинировать игроков из разных сборных для формирования собственного коллектива. Один большой набор продают на Violity за 5 555 грн.

 

Дорогой раритет — за сколько продают старые наклейки от жвачек - фото 3
Вкладыши от жвачек Ping Pong. Фото: Violity

Напомним, украинцы могут неплохо заработать на монетах. Важно разбираться в штамах, чтобы дорого продать копейки коллекционерам. Нумизматы готовы отдать за редкие разновидности тысячи гривен.

Также мы писали, что дорого стоят раритетные телефоны, которыми уже никто не пользуется. Старые модели Motorola, Nokia или iPhone можно продать коллекционерам за большие деньги.

деньги доходы коллекция коллекционер жвачка

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18:11 Дорогой раритет — за сколько продают старые наклейки от жвачек

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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