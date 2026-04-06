Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Льготы и выплаты для чернобыльцев: на что рассчитывать в апреле

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 10:20
Соцгарантии для чернобыльцев в апреле: размер выплат и перечень льгот для I, II, III и IV категории
Поддержка чернобыльцев в 2026 году. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году социальная защита людей, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, остается одной из важных обязанностей государства. Всего предусмотрено четыре категории пострадавших, и для каждой из них действует отдельный перечень гарантий. Поэтому важно знать, на какие выплаты и льготы можно рассчитывать и от чего зависит размер помощи.

О том, на какие выплаты и льготы могут рассчитывать чернобыльцы в апреле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

Перечень льготы для людей, которые относятся к I и II категориям

К первой категории относятся люди с инвалидностью, вызванной последствиями аварии, ликвидаторы 1986-1990 годов, эвакуированные граждане, а также те, кто проживал на радиоактивно загрязненных территориях. Ко второй категории относятся ликвидаторы 1986-1987 годов и граждане, которых переселили из зон обязательного отселения.

Для этих категорий предусмотрен наибольший объем поддержки. В частности, они имеют право на:

  • санаторно-курортное лечение;
  • первоочередное зубопротезирование;
  • частичное возмещение расходов на питание;
  • бесплатные лекарственные средства по назначению врача;
  • льготную оплату жилищно-коммунальных услуг, связи и твердого топлива.

Кроме этого, им также гарантируется льготный проезд, дополнительный оплачиваемый отпуск, а также ежегодные выплаты на оздоровление.

Перечень льготы для III категории чернобыльцев

К третьей категории относятся ликвидаторы, которые работали в зоне отчуждения в течение ограниченного времени, а также лица, проживавшие или работавшие на загрязненных территориях и впоследствии были переселены.

Для этой категории также предусмотрен ряд важных социальных гарантий. В частности, они имеют право на:

  • зубопротезирование;
  • санаторно-курортное лечение;
  • ежегодную помощь на оздоровление;
  • полную компенсацию стоимости медикаментов.

Перечень льгот для IV категории чернобыльцев

В четвертую категорию входят граждане, которые длительное время проживали или работали в зоне усиленного радиоэкологического контроля. Для них предусмотрен базовый уровень поддержки, который включает:

  • ежегодная помощь на оздоровление;
  • компенсацию стоимости лекарственных средств;
  • компенсацию доли расходов на зубопротезирование.

Отдельно закон определяет поддержку детей, пострадавших от аварии. Они имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение, а также полностью обеспечиваются необходимыми лекарственными средствами.

Какие выплаты получают граждане, пострадавшие от аварии на ЧАЭС

По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 марта 2026 года произошло повышение минимальных пенсий по инвалидности, связанной с Чернобыльской катастрофой. Перерасчет осуществили с применением коэффициента 1,121. В результате минимальные размеры пенсий составляют:

  • для І группы — 11 048,25 грн (больше на 1 192,54 грн);
  • ІІ группы — 8 838,60 грн (повышены на 954,03 грн);
  • ІІІ группы — 6 813,09 грн (увеличено на 735,40 грн);
  • для детей с инвалидностью — 6 813,09 грн (повысили на 735,40 грн).

Также в 2026 году провели перерасчет пенсий для ликвидаторов I категории и членов их семей. Выплаты определяются или с учетом заработной платы, которую люди получали во время ликвидации последствий аварии, или на основе пятикратного размера минимальной заработной платы — как компенсация фактических убытков.

Еще предусмотрена дополнительная финансовая поддержка для неработающих пенсионеров, постоянно проживающих в зонах обязательного или гарантированного добровольного отселения. Им ежемесячно доплачивают 2 595 грн. Это касается граждан, которые имеют статус пострадавших и проживали или работали на этих территориях в период аварии или до 1 января 1993 года.

Ранее Новини.LIVE писали, что с 1 марта в Украине подняли пенсии. Это также коснулось людей, которые пострадали от аварии на ЧАЭС и получают выплаты из-за инвалидности. Для некоторых граждан доплата достигает почти 1200 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что пенсионное удостоверение — это не просто документ, который подтверждает возраст, а еще и гарантирует возможность пользоваться различными государственными льготами. В апреле 2026 года пенсионеры могут получать отдельные услуги со скидками или даже бесплатно. Достаточно лишь показать это удостоверение.

льготы ЧАЭС социальная защита чернобыльци
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации