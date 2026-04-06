Соцгарантии для чернобыльцев в апреле: размер выплат и перечень льгот для I, II, III и IV категории

В 2026 году социальная защита людей, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, остается одной из важных обязанностей государства. Всего предусмотрено четыре категории пострадавших, и для каждой из них действует отдельный перечень гарантий. Поэтому важно знать, на какие выплаты и льготы можно рассчитывать и от чего зависит размер помощи.

О том, на какие выплаты и льготы могут рассчитывать чернобыльцы в апреле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

Перечень льготы для людей, которые относятся к I и II категориям

К первой категории относятся люди с инвалидностью, вызванной последствиями аварии, ликвидаторы 1986-1990 годов, эвакуированные граждане, а также те, кто проживал на радиоактивно загрязненных территориях. Ко второй категории относятся ликвидаторы 1986-1987 годов и граждане, которых переселили из зон обязательного отселения.

Для этих категорий предусмотрен наибольший объем поддержки. В частности, они имеют право на:

санаторно-курортное лечение;

первоочередное зубопротезирование;

частичное возмещение расходов на питание;

бесплатные лекарственные средства по назначению врача;

льготную оплату жилищно-коммунальных услуг, связи и твердого топлива.

Кроме этого, им также гарантируется льготный проезд, дополнительный оплачиваемый отпуск, а также ежегодные выплаты на оздоровление.

Перечень льготы для III категории чернобыльцев

К третьей категории относятся ликвидаторы, которые работали в зоне отчуждения в течение ограниченного времени, а также лица, проживавшие или работавшие на загрязненных территориях и впоследствии были переселены.

Для этой категории также предусмотрен ряд важных социальных гарантий. В частности, они имеют право на:

зубопротезирование;

санаторно-курортное лечение;

ежегодную помощь на оздоровление;

полную компенсацию стоимости медикаментов.

Перечень льгот для IV категории чернобыльцев

В четвертую категорию входят граждане, которые длительное время проживали или работали в зоне усиленного радиоэкологического контроля. Для них предусмотрен базовый уровень поддержки, который включает:

ежегодная помощь на оздоровление;

компенсацию стоимости лекарственных средств;

компенсацию доли расходов на зубопротезирование.

Отдельно закон определяет поддержку детей, пострадавших от аварии. Они имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение, а также полностью обеспечиваются необходимыми лекарственными средствами.

Какие выплаты получают граждане, пострадавшие от аварии на ЧАЭС

По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 марта 2026 года произошло повышение минимальных пенсий по инвалидности, связанной с Чернобыльской катастрофой. Перерасчет осуществили с применением коэффициента 1,121. В результате минимальные размеры пенсий составляют:

для І группы — 11 048,25 грн (больше на 1 192,54 грн);

ІІ группы — 8 838,60 грн (повышены на 954,03 грн);

ІІІ группы — 6 813,09 грн (увеличено на 735,40 грн);

для детей с инвалидностью — 6 813,09 грн (повысили на 735,40 грн).

Также в 2026 году провели перерасчет пенсий для ликвидаторов I категории и членов их семей. Выплаты определяются или с учетом заработной платы, которую люди получали во время ликвидации последствий аварии, или на основе пятикратного размера минимальной заработной платы — как компенсация фактических убытков.

Еще предусмотрена дополнительная финансовая поддержка для неработающих пенсионеров, постоянно проживающих в зонах обязательного или гарантированного добровольного отселения. Им ежемесячно доплачивают 2 595 грн. Это касается граждан, которые имеют статус пострадавших и проживали или работали на этих территориях в период аварии или до 1 января 1993 года.

