Соцгарантії для чорнобильців у квітні: розмір виплат та перелік пільг для І, ІІ, ІІІ та ІV категорії

Пільги та виплати для чорнобильців: на що розраховувати у квітні
У 2026 році соціальний захист людей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, залишається одним із важливих обов’язків держави. Загалом передбачено чотири категорії постраждалих, і для кожної з них діє окремий перелік гарантій. Тож важливо знати, на які виплати і пільги можна розраховувати та від чого залежить розмір допомоги.
Про те, на які виплати та пільги можуть розраховувати чорнобильці у квітні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на закон "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Перелік пільги для людей, які належать до І та ІІ категорій
До першої категорії належать люди з інвалідністю, спричиненою наслідками аварії, ліквідатори 1986–1990 років, евакуйовані громадяни, а також ті, хто проживав на радіоактивно забруднених територіях. До другої категорії відносяться ліквідатори 1986–1987 років і громадяни, яких переселили із зон обов’язкового відселення.
Для цих категорій передбачено найбільший обсяг підтримки. Зокрема, вони мають право на:
- санаторно-курортне лікування;
- першочергове зубопротезування;
- часткове відшкодування витрат на харчування;
- безплатні лікарські засоби за призначенням лікаря;
- пільгову оплату житлово-комунальних послуг, зв’язку та твердого палива.
Окрім цього, їм також гарантується пільговий проїзд, додаткова оплачувана відпустка, а також щорічні виплати на оздоровлення.
Перелік пільги для ІІІ категорії чорнобильців
До третьої категорії належать ліквідатори, які працювали в зоні відчуження протягом обмеженого часу, а також особи, що проживали або працювали на забруднених територіях і згодом були переселені.
Для цієї категорії також передбачено низку важливих соціальних гарантій. Зокрема, вони мають право на:
- зубопротезування;
- санаторно-курортне лікування;
- щорічну допомогу на оздоровлення;
- повну компенсацію вартості медикаментів.
Перелік пільг для IV категорії чорнобильців
До четвертої категорії входять громадяни, які тривалий час проживали або працювали в зоні посиленого радіоекологічного контролю. Для них передбачено базовий рівень підтримки, який включає:
- щорічна допомога на оздоровлення;
- компенсацію вартості лікарських засобів;
- часткову компенсацію витрат на зубопротезування.
Окремо закон визначає підтримку дітей, які постраждали від аварії. Вони мають право на безоплатне санаторно-курортне лікування, а також повністю забезпечуються необхідними лікарськими засобами.
Які виплати отримують громадяни, які постраждали від аварії на ЧАЕС
За даними Пенсійного фонду України, з 1 березня 2026 року відбулося підвищення мінімальних пенсій по інвалідності, пов’язаній із Чорнобильською катастрофою. Перерахунок здійснили із застосуванням коефіцієнта 1,121. У результаті мінімальні розміри пенсій становлять:
- для І групи — 11 048,25 грн (більше на 1 192,54 грн);
- ІІ групи — 8 838,60 грн (підвищено на 954,03 грн);
- ІІІ групи — 6 813,09 грн (збільшено на 735,40 грн);
- для дітей з інвалідністю — 6 813,09 грн (підвищили на 735,40 грн).
Також у 2026 році провели перерахунок пенсій для ліквідаторів І категорії та членів їхніх сімей. Виплати визначаються або з урахуванням заробітної плати, яку люди отримували під час ліквідації наслідків аварії, або на основі п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати — як компенсація фактичних збитків.
Ще передбачено додаткову фінансову підтримку для непрацюючих пенсіонерів, які постійно проживають у зонах обов’язкового або гарантованого добровільного відселення. Їм щомісяця доплачують 2 595 грн. Це стосується громадян, які мають статус постраждалих і проживали або працювали на цих територіях у період аварії або до 1 січня 1993 року.
з 1 березня в Україні підняли пенсії. Це також торкнулося людей, які постраждали від аварії на ЧАЕС і отримують виплати через інвалідність. Для деяких громадян доплата сягає майже 1200 грн.
пенсійне посвідчення — це не просто документ, який підтверджує вік, а ще й гарантує можливість користуватися різними державними пільгами. У квітні 2026 року пенсіонери можуть отримувати окремі послуги зі знижками або навіть безплатно. Достатньо лише показати це посвідчення.
