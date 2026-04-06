Соцгарантії для чорнобильців у квітні: розмір виплат та перелік пільг для І, ІІ, ІІІ та ІV категорії

У 2026 році соціальний захист людей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, залишається одним із важливих обов’язків держави. Загалом передбачено чотири категорії постраждалих, і для кожної з них діє окремий перелік гарантій. Тож важливо знати, на які виплати і пільги можна розраховувати та від чого залежить розмір допомоги.

Про те, на які виплати та пільги можуть розраховувати чорнобильці у квітні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на закон "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Перелік пільги для людей, які належать до І та ІІ категорій

До першої категорії належать люди з інвалідністю, спричиненою наслідками аварії, ліквідатори 1986–1990 років, евакуйовані громадяни, а також ті, хто проживав на радіоактивно забруднених територіях. До другої категорії відносяться ліквідатори 1986–1987 років і громадяни, яких переселили із зон обов’язкового відселення.

Для цих категорій передбачено найбільший обсяг підтримки. Зокрема, вони мають право на:

санаторно-курортне лікування;

першочергове зубопротезування;

часткове відшкодування витрат на харчування;

безплатні лікарські засоби за призначенням лікаря;

пільгову оплату житлово-комунальних послуг, зв’язку та твердого палива.

Окрім цього, їм також гарантується пільговий проїзд, додаткова оплачувана відпустка, а також щорічні виплати на оздоровлення.

Читайте також:

Перелік пільги для ІІІ категорії чорнобильців

До третьої категорії належать ліквідатори, які працювали в зоні відчуження протягом обмеженого часу, а також особи, що проживали або працювали на забруднених територіях і згодом були переселені.

Для цієї категорії також передбачено низку важливих соціальних гарантій. Зокрема, вони мають право на:

зубопротезування;

санаторно-курортне лікування;

щорічну допомогу на оздоровлення;

повну компенсацію вартості медикаментів.

Перелік пільг для IV категорії чорнобильців

До четвертої категорії входять громадяни, які тривалий час проживали або працювали в зоні посиленого радіоекологічного контролю. Для них передбачено базовий рівень підтримки, який включає:

щорічна допомога на оздоровлення;

компенсацію вартості лікарських засобів;

часткову компенсацію витрат на зубопротезування.

Окремо закон визначає підтримку дітей, які постраждали від аварії. Вони мають право на безоплатне санаторно-курортне лікування, а також повністю забезпечуються необхідними лікарськими засобами.

Які виплати отримують громадяни, які постраждали від аварії на ЧАЕС

За даними Пенсійного фонду України, з 1 березня 2026 року відбулося підвищення мінімальних пенсій по інвалідності, пов’язаній із Чорнобильською катастрофою. Перерахунок здійснили із застосуванням коефіцієнта 1,121. У результаті мінімальні розміри пенсій становлять:

для І групи — 11 048,25 грн (більше на 1 192,54 грн);

ІІ групи — 8 838,60 грн (підвищено на 954,03 грн);

ІІІ групи — 6 813,09 грн (збільшено на 735,40 грн);

для дітей з інвалідністю — 6 813,09 грн (підвищили на 735,40 грн).

Також у 2026 році провели перерахунок пенсій для ліквідаторів І категорії та членів їхніх сімей. Виплати визначаються або з урахуванням заробітної плати, яку люди отримували під час ліквідації наслідків аварії, або на основі п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати — як компенсація фактичних збитків.

Ще передбачено додаткову фінансову підтримку для непрацюючих пенсіонерів, які постійно проживають у зонах обов’язкового або гарантованого добровільного відселення. Їм щомісяця доплачують 2 595 грн. Це стосується громадян, які мають статус постраждалих і проживали або працювали на цих територіях у період аварії або до 1 січня 1993 року.

Раніше Новини.LIVE писали, що з 1 березня в Україні підняли пенсії. Це також торкнулося людей, які постраждали від аварії на ЧАЕС і отримують виплати через інвалідність. Для деяких громадян доплата сягає майже 1200 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що пенсійне посвідчення — це не просто документ, який підтверджує вік, а ще й гарантує можливість користуватися різними державними пільгами. У квітні 2026 року пенсіонери можуть отримувати окремі послуги зі знижками або навіть безплатно. Достатньо лише показати це посвідчення.