Льготы для украинцев за рубежом: правительство подготовило программу поддержки

Люди пересекают границу. Фото: УНИАН

Миллионы украинцев за рубежом, лишившихся крова из-за войны, стоят перед сложным выбором: куда именно возвращаться в Украину. Чтобы облегчить этот процесс и создать ощущение поддержки, Министерство социальной политики, семьи и единства Украины запускает проект "Амбассадоры возвращения". Это волонтерская сеть жителей общин, которые станут личными помощниками для тех, кто ищет новый дом в Украине.

Сайт Новини.LIVE выяснял, как программа поддержки будет работать на практике.

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Привилегии для украинцев за рубежом

Главная привилегия для беженцев заключается в возможности "из первых уст" узнать о реальной жизни в конкретной общине еще до пересечения границы. Как сообщают в ведомстве, амбассадоры — это местные волонтеры, которые расскажут о быте, наличии школ, инфраструктуре и помогут установить первые необходимые личные контакты. Человек получает возможность почувствовать поддержку не только на уровне государства, но и на уровне обычных жителей, которые готовы встретить и помочь адаптироваться.

На что имеют право те, кто возвращается

Помимо дружеского сопровождения со стороны волонтеров, возвращающиеся имеют полное право на профессиональную и юридическую поддержку. Для этого Минсоцполитики распределяет обязанности.

Пока амбассадоры обеспечивают человеческий контакт, профессиональные консультанты в Центрах единства предоставляют исчерпывающую информацию о:

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государственных и местных льгот;

помощи с жильем;

и оформления социальных выплат.

Все наработанные модели сейчас готовятся к внедрению в первых 20 общинах страны.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о массовом выезде украинских беженцев из Польши. Согласно европейским статистическим данным, в Польше фиксируется последовательное сокращение числа лиц со статусом временной защиты. И эта тенденция продолжает только усиливаться.

Также Новини.LIVE сообщали, что все больше украинцев получают отказы в предоставлении временной защиты в странах ЕС. Граждане, пересекающие польскую границу, сейчас при въезде получают статус туристов вместо регистрации в качестве лиц, прибывших в страну в связи с войной и нуждающихся во временной защите. По словам анонимного активиста, которого цитирует Gazeta Wyborcza, такую тенденцию начали замечать после того, как президент Польши Кароль Навроцкий в августе 2025 года наложил вето на специальный закон о помощи гражданам Украины.