Привілеї для українців за кордоном: уряд підготував програму підтримки

Люди проходять кордон. Фото: УНІАН

Мільйони українців за кордоном, які втратили домівку через війну, постають перед складним вибором: куди саме повертатися в Україну. Аби полегшити цей процес та сформувати відчуття підтримки, Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України запускає проєкт "Амбасадори повернення". Це волонтерська мережа мешканців громад, які стануть особистими помічниками для тих, хто шукає нову домівку в Україні.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як працюватиме програма підтримки на практиці.

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Привілеї для українців за кордоном

Головний привілей для біженців полягає в можливості "з перших вуст" дізнатися про реальне життя у конкретній громаді ще до моменту перетину кордону. Як повідомляють у відомстві, амбасадори — це місцеві волонтери, які розкажуть про побут, наявність шкіл, інфраструктуру та допоможуть встановити перші особисті необхідні контакти. Людина отримує можливість відчути підтримку не лише на рівні держави, а й на рівні звичайних мешканців, які готові зустріти та допомогти адаптуватися.

На що мають право ті, хто повертається

Окрім дружнього супроводу від волонтерів, ті, хто повертається, мають повне право на фахову та юридичну підтримку. Для цього Мінсоцполітики розмежовує обов'язки.

Поки амбасадори забезпечують людський контакт, професійні консультанти в Центрах єдності надають вичерпну інформацію щодо:

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державних і місцевих пільг;

допомоги з житлом;

та оформлення соціальних виплат.

Усі напрацьовані моделі зараз готують до впровадження у перших 20 громадах країни.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про масовий виїзд українських біженців з Польщі. За даними європейських статистичних даних, у Польщі фіксується послідовне скорочення кількості осіб із статусом тимчасового захисту. І тенденція продовжує тільки зростати.

Також Новини.LIVE повідомляли, що дедалі більше українців отримують відмови у наданні тимчасового захисту в країнах ЄС. Громадяни, які перетинають польський кордон, зараз отримують під час в’їзду статус туристів замість реєстрації як осіб, які прибули до країни у зв’язку з війною та потребують тимчасового захисту. За словами анонімного активіста, якого цитує Gazeta Wyborcza, таку тенденцію почали помічати після того, як президент Польщі Кароль Навроцький у серпні 2025 року наклав вето на спеціальний закон про допомогу громадянам України.