Дополнительные льготы для украинок с большим стажем — что доступно после 35 лет работы

Льготы для пенсионерок с большим стажем — на что рассчитывать в 2026 году
Украинцы после выхода на пенсию могут не только получать выплаты от государства, но и пользоваться дополнительными льготами и надбавками. Такую поддержку гарантируют различным категориям граждан, в частности — женщинам с 35-летним стажем.
О том, какие дополнительные льготы могут получить женщины с 35-летним стажем в 2026 году и что для этого нужно сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Ровенскую областную государственную администрацию.
Кто может получить статус ветерана труда
В Украине статус ветерана труда закреплен законом "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине" № 3721-XII от 16 декабря 1993 года. Согласно документу, его могут получить женщины, которые:
- проработали не менее 35 лет;
- вышли на пенсию и получили соответствующее удостоверение.
Документ выдают органы социальной защиты населения при местных администрациях. Только с этим документом можно пользоваться государственными льготами.
Какие льготы имеют право женщины с большим стажем
Среди основных льгот, на которые имеют право женщины с 35-летним стажем, можно выделить:
- санаторно-курортное лечение;
- бесплатное зубное протезирование (преимущественное право);
- первоочередной ремонт жилья и обеспечение топливом;
- дополнительные две недели отдыха ежегодно без сохранения заработка;
- бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте (кроме такси);
- возможность долгосрочного кредита на строительство жилья (до 10 лет);
- медицинские услуги: ежегодные обследования, диспансеризация, бесплатная госпитализация и лечение;
- возможность получить жилье или земельный участок для строительства, огородничества или садоводства.
Однако стоит отметить, что не все льготы пока предоставляются из-за ограниченного финансирования, а некоторые из них уже не соответствуют современным потребностям.
