Главная Экономика Льготы для пенсионерок с большим стажем — на что рассчитывать в 2026 году

Льготы для пенсионерок с большим стажем — на что рассчитывать в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 05:45
Дополнительные льготы для украинок с большим стажем — что доступно после 35 лет работы
Льготы для женщин с большим стажем. Фото: Новини.LIVE

Украинцы после выхода на пенсию могут не только получать выплаты от государства, но и пользоваться дополнительными льготами и надбавками. Такую поддержку гарантируют различным категориям граждан, в частности — женщинам с 35-летним стажем.

О том, какие дополнительные льготы могут получить женщины с 35-летним стажем в 2026 году и что для этого нужно сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Ровенскую областную государственную администрацию.

Читайте также:

Кто может получить статус ветерана труда

В Украине статус ветерана труда закреплен законом "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине" № 3721-XII от 16 декабря 1993 года. Согласно документу, его могут получить женщины, которые:

  • проработали не менее 35 лет;
  • вышли на пенсию и получили соответствующее удостоверение.

Документ выдают органы социальной защиты населения при местных администрациях. Только с этим документом можно пользоваться государственными льготами.

Какие льготы имеют право женщины с большим стажем

Среди основных льгот, на которые имеют право женщины с 35-летним стажем, можно выделить:

  • санаторно-курортное лечение;
  • бесплатное зубное протезирование (преимущественное право);
  • первоочередной ремонт жилья и обеспечение топливом;
  • дополнительные две недели отдыха ежегодно без сохранения заработка;
  • бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте (кроме такси);
  • возможность долгосрочного кредита на строительство жилья (до 10 лет);
  • медицинские услуги: ежегодные обследования, диспансеризация, бесплатная госпитализация и лечение;
  • возможность получить жилье или земельный участок для строительства, огородничества или садоводства.

Однако стоит отметить, что не все льготы пока предоставляются из-за ограниченного финансирования, а некоторые из них уже не соответствуют современным потребностям.

Ранее мы писали, что в 2026 году часть украинских пенсионеров сможет платить за газ значительно меньше или даже получать его бесплатно. Для этого государство ввело специальные льготы и компенсации для определенных групп граждан.

Также мы рассказывали, что в 2026 году некоторые пенсионеры могут потерять часть своих выплат. Это случается, когда во время проверок обнаруживают ошибки в документах или расчетах, которые повлияли на размер пенсии человека.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
