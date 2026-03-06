Додаткові пільги для жінок з великим стажем — що доступно після 35 років роботи

Пільги для жінок з великим стажем. Фото: Новини.LIVE

Українці, які вийшли на пенсію, можуть не лише отримувати виплати від держави, а й користуватися додатковими пільгами та надбавками. Таку підтримку надають різним категоріям громадян, зокрема — жінкам з 35-річним стажем.

Про те, які додаткові пільги можуть отримати жінки з 35-річним стажем у 2026 році та що для цього потрібно зробити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Рівненську обласну державну адміністрацію.

Реклама

Читайте також:

Хто може отримати статус ветерана праці

В Україні статус ветерана праці закріплений законом "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" № 3721-XII від 16 грудня 1993 року. Згідно з документом, його можуть отримати жінки, які:

пропрацювали не менше 35 років;

вийшли на пенсію та отримали відповідне посвідчення.

Документ видають органи соціального захисту населення при місцевих адміністраціях. Тільки з цим документом можна користуватися державними пільгами.

Які пільги мають право жінки з великим стажем

Серед основних пільг, на які мають право жінки з 35-річним стажем, можна виділити:

санаторно-курортне лікування;

безплатне зубне протезування (переважне право);

першочерговий ремонт житла та забезпечення паливом;

додаткові два тижні відпочинку щороку без збереження заробітку;

безплатний проїзд у міському та приміському транспорті (крім таксі);

можливість довгострокового кредиту на будівництво житла (до 10 років);

медичні послуги: щорічні обстеження, диспансеризація, безплатна госпіталізація та лікування;

можливість отримати житло або земельну ділянку для будівництва, городництва чи садівництва.

Однак варто зазначити, що не всі пільги наразі надаються через обмежене фінансування, а деякі з них вже не відповідають сучасним потребам.

Раніше ми писали, що у 2026 році частина українських пенсіонерів зможе сплачувати за газ значно менше або навіть отримувати його безплатно. Для цього держава запровадила спеціальні пільги та компенсації для певних груп громадян.

Також ми розповідали, що у 2026 році деякі пенсіонери можуть втратити частину своїх виплат. Це трапляється, коли під час перевірок виявляють помилки в документах або розрахунках, які вплинули на розмір пенсії людини.