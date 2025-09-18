Видео
Главная Экономика Билет на автобус или в метро — что изменится с 1 января 2026 года

Билет на автобус или в метро — что изменится с 1 января 2026 года

Дата публикации 18 сентября 2025 19:10
Проезд в общественном транспорте — какую форму билетов утвердили в Украине
Пассажиры общественного транспорта. Фото: Новини.LIVE

В Украине предусмотрели единую форму проездных билетов для всех видов общественного транспорта. Ее утвердили специальным приказом, который вступит в силу с 1 января 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий Украины.

Читайте также:

Какие реквизиты будут на билетах

Нововведение коснется как бумажных, так и электронных проездных документов. Единую форму билетов утвердили для городских/пригородных автобусов, междугородних/международных автобусных рейсов, трамваев и троллейбусов, а также метро. Обязательные реквизиты включают такую информацию:

  • стоимость (полная или льготная, НДС, комиссионный сбор при наличии);
  • серийный, фискальный номер или уникальный идентификатор для электронного варианта;
  • дату и время отправления/прибытия или срок действия;
  • данные перевозчика (название, код ЕГРПОУ или РНУКПН, адрес, контакты);
  • сведения о страховом договоре и страховщике;
  • при необходимости — QR-код на лицевой стороне.
Билет на автобус или в метро — что изменится с 1 января 2026 года - фото 1
Обязательные реквизиты билетов для общественного транспорта. Фото: Минразвития

Отдельно определили особенности использования билетов для различных видов транспорта. Например, электронный вариант может предоставляться пассажирам на городских и пригородных маршрутах после регистрации через дисплей мобильного телефона, QR-код, е-почту или приложение.

"Для междугородних автобусов определено, что билет должен содержать полную информацию о рейсе: место пересадки, время прибытия и отправления, продолжительность ожидания пересадки", — говорится в сообщении.

Билеты на международных рейсах должны быть персонализированными, то есть содержать фамилию и имя пассажира по паспорту. Эти проездные документы будет запрещено передавать другим лицами. Что касается метрополитена, то требования к форме билета вообще определили впервые.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине мошенники заманивают объявлениями о дешевых авто "на растаможке" или "в сервисном центре МВД". На самом деле машин нет, а деньги жертв они присваивают.

Также мы писали, что в метро бесплатно перевозят ручную кладь, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, коляски и средства для людей с инвалидностью, плюс багаж до 120 см в трех измерениях.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
