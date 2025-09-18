Проїзд у громадському транспорті — яку форму квитків затвердили в Україні

Пасажири громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

В Україні передбачили єдину форму проїзних квитків для всіх видів громадського транспорту. Її затвердили спеціальним наказом, який набуде чинності з 1 січня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Реклама

Читайте також:

Які реквізити будуть на квитках

Нововведення торкнеться як паперових, як і електронних проїзних документів. Єдину форму квитків затвердили для міських/приміських автобусів, міжміських/міжнародних автобусних рейсів, трамваїв і тролейбусів, а також метро. Обов’язкові реквізити включають таку інформацію:

вартість (повний або пільговий, ПДВ, комісійний збір за наявності);

серійний, фіскальний номер чи унікальний ідентифікатор для електронного варіанту;

дату і час відправлення/прибуття або строк дії;

дані перевізника (назва, код ЄДРПОУ чи РНОКПП, адреса, контакти);

відомості про страховий договір і страховика;

за потреби — QR-код на лицьовому боці.

Обов'язкові реквізити квитків для громадського транспорту. Фото: Мінрозвитку

Окремо визначили особливості використання квитків для різних видів транспорту. Наприклад, електронний варіант може надаватися пасажирам на міських та приміських маршрутах після реєстрації через дисплей мобільного телефону, QR-код, е-пошту чи застосунок.

"Для міжміських автобусів визначено, що квиток має містити повну інформацію про рейс: місце пересадки, час прибуття та відправлення, тривалість очікування пересадки", — йдеться в повідомленні.

Квитки на міжнародних рейсах повинні бути персоналізованими, тобто містити прізвище та ім’я пасажира за паспортом. Ці проїзні документи буде заборонено передавати іншим особами. Що стосується метрополітену, то вимоги до форми квитка взагалі визначили вперше.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні шахраї заманюють оголошеннями про дешеві авто "на розмитненні" чи "в сервісному центрі МВС". Насправді машин немає, а гроші жертв вони привласнюють.

Також ми писали, що в метро безплатно перевозять ручну поклажу, музичні інструменти, спортивний інвентар, візочки та засоби для людей з інвалідністю, плюс багаж до 120 см у трьох вимірах.