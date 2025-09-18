Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Квиток на автобус чи в метро — що зміниться з 1 січня 2026 року

Квиток на автобус чи в метро — що зміниться з 1 січня 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 19:10
Проїзд у громадському транспорті — яку форму квитків затвердили в Україні
Пасажири громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

В Україні передбачили єдину форму проїзних квитків для всіх видів громадського транспорту. Її затвердили спеціальним наказом, який набуде чинності з 1 січня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Реклама
Читайте також:

Які реквізити будуть на квитках

Нововведення торкнеться як паперових, як і електронних проїзних документів. Єдину форму квитків затвердили для міських/приміських автобусів, міжміських/міжнародних автобусних рейсів, трамваїв і тролейбусів, а також метро. Обов’язкові реквізити включають таку інформацію:

  • вартість (повний або пільговий, ПДВ, комісійний збір за наявності);
  • серійний, фіскальний номер чи унікальний ідентифікатор для електронного варіанту;
  • дату і час відправлення/прибуття або строк дії;
  • дані перевізника (назва, код ЄДРПОУ чи РНОКПП, адреса, контакти);
  • відомості про страховий договір і страховика;
  • за потреби — QR-код на лицьовому боці.
Квиток на автобус чи в метро — що зміниться з 1 січня 2026 року - фото 1
Обов'язкові реквізити квитків для громадського транспорту. Фото: Мінрозвитку 

Окремо визначили особливості використання квитків для різних видів транспорту. Наприклад, електронний варіант може надаватися пасажирам на міських та приміських маршрутах після реєстрації через дисплей мобільного телефону, QR-код, е-пошту чи застосунок.

"Для міжміських автобусів визначено, що квиток має містити повну інформацію про рейс: місце пересадки, час прибуття та відправлення, тривалість очікування пересадки", — йдеться в повідомленні.

Квитки на міжнародних рейсах повинні бути персоналізованими, тобто містити прізвище та ім’я пасажира за паспортом. Ці проїзні документи буде заборонено передавати іншим особами. Що стосується метрополітену, то вимоги до форми квитка взагалі визначили вперше.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні шахраї заманюють оголошеннями про дешеві авто "на розмитненні" чи "в сервісному центрі МВС". Насправді машин немає, а гроші жертв вони привласнюють.

Також ми писали, що в метро безплатно перевозять ручну поклажу, музичні інструменти, спортивний інвентар, візочки та засоби для людей з інвалідністю, плюс багаж до 120 см у трьох вимірах.

поїздки вимоги квитки громадський транспорт пасажири
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації