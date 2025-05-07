Заоблачные цены на сирень в мае — сколько стоят букеты в магазинах Украины

Букет сирени. Фото: Pexels

В апреле-мае традиционно начинается сезон цветения сирени, что вызывает бум на красивые букеты. Флористы не упускают шанса заработать и привлекают покупателей картинками с пышными композициями. Правда, цены на цветы "кусаются", потому что за несколько веток сирени приходится платить тысячи гривен.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько продают сирень в мае 2025 года.

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Цены на сирень в Украине

Найти дешевые букеты очень непросто. Цены за некоторые композиции просто поражают, поскольку достигают десятков тысяч гривен. Стоимость зависит от количества веток и наличия дополнительных цветов, которые создают контраст оттенков или, наоборот, дополняют картину. Мы узнали, за сколько продают готовые сиреневые букеты во флористических интернет-магазинах.

Корзина сирени с крашеными тюльпанами — от 17 700 до 33 800 грн.

Букет сирени за 33 800 грн. Фото: скриншот

Букет "Весенняя нежность" (50 веток) — от 5 300 до 20 500 грн.

Букет сирени за 20 500 грн. Фото: скриншот

Букет сирени (от 9 до 51 ветки) — от 2 800 до 15 400 грн.

Букет сирени за 15 400 грн. Фото: скриншот

Букет "Душистая меренга" (45 веток) — 13 500 грн.

Букет сирени за 13 500 грн. Фото: скриншот

В интернет-магазинах удалось найти более дешевые варианты. Например, за обычный букет с одиннадцатью веточками белой сирени просят 1 570 грн. Стоимость композиций с цветами фиолетового цвета начинается от 1 500 грн (ориентировочно 15 веток). Отметим, такие цены актуальны для Киева, однако в других городах они могут варьироваться.

Дешевые букеты сирени. Фото: скриншот

Учитывая немаленькие расходы на букеты, некоторые украинцы могут прибегать к хитрости, срывая веточки сирени в парках. Но в Кодексе об административных правонарушениях содержится статья 152, согласно которой срывание кустов, деревьев и цветов в общественных местах карается штрафной санкцией. За повреждение зеленых насаждений придется отдать от 340 до 1 700 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине начался сезон клубники, поэтому эти красные ягоды можно найти во многих супермаркетах и на рынках. Но заплатить за килограмм придется немало — продукт стоит в среднем 300 грн, поскольку он импортный.

Также мы писали, что украинцы могут продать ювелирные украшения из золота в ломбард и заработать неплохие деньги. Стоимость драгоценного металла выросла как никогда, хотя не исключено, что со временем показатели поднимутся выше.