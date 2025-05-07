Захмарні ціни на бузок у травні — скільки коштують букети в магазинах України

Букет бузку. Фото: Pexels

У квітні-травні традиційно починається сезон цвітіння бузку, що спричиняє бум на красиві букети. Флористи не втрачають шансу заробити і приваблюють покупців картинками з пишними композиціями. Щоправда, ціни на квіти "кусаються", бо за кілька гілок бузку доводиться платити тисячі гривень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки продають бузок у травні 2025 року.

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Ціни на бузок в Україні

Знайти дешеві букети дуже непросто. Ціни за деякі композиції просто вражають, оскільки сягають десятків тисяч гривень. Вартість залежить від кількості гілок і наявності додаткових квітів, які створюють контраст кольору чи, навпаки, доповнюють картину. Ми дізналися, за скільки продають готові бузкові букети у флористичних інтернет-магазинах.

Кошик бузку з фарбованими тюльпанами — від 17 700 до 33 800 грн.

Букет бузку за 33 800 грн. Фото: скриншот

Букет "Весняна ніжність" (50 гілок) — від 5 300 до 20 500 грн.

Букет бузку за 20 500 грн. Фото: скриншот

Букет бузку (від 9 до 51 гілки) — від 2 800 до 15 400 грн.

Букет бузку за 15 400 грн. Фото: скриншот

Букет "Запашна меренга" (45 гілок) — 13 500 грн.

Букет бузку за 13 500 грн. Фото: скриншот

В інтернет-магазинах вдалося знайти більш дешеві варіанти. Наприклад, за звичайний букет із одинадцятьма гілочками білого бузку просять 1 570 грн. Вартість композицій з квітами фіолетового кольору починається від 1 500 грн (орієнтовно 15 гілок). Зауважимо, такі ціни актуальні для Києва, водночас в інших містах вони можуть варіюватися.

Дешеві букети бузку. Фото: скриншот

Враховуючи немаленькі витрати на букети, деякі українці можуть вдаватися до хитрощів, зриваючи гілочки бузку в парках. Але в Кодексі про адміністративні правопорушення міститься стаття 152, відповідно до якої зривання кущів, дерев та квітів у громадських місцях карається штрафною санкцією. За пошкодження зелених насаджень доведеться віддати від 340 до 1 700 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні розпочався сезон полуниці, тож ці червоні ягоди можна знайти в багатьох супермаркетах і на ринка. Водночас заплатити за кілограм доведеться немало — продукт коштує в середньому 300 грн, оскільки він імпортний.

Також ми писали, що українці можуть продати ювелірні прикраси з золота в ломбард і заробити непогані гроші. Вартість дорогоцінного металу виросла як ніколи, хоча не виключено, що з часом показники піднімуться вище.