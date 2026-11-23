Мужчина подписывает документы. Фото: Magnific

Получение квартиры или другой недвижимости от близкого родственника не всегда означает, что имущество можно оформить без уплаты налогов. Для налогообложения дарения между родственниками, например, отцом и сыном, важно не только родство, но и налоговое резидентство обеих сторон. В определенных случаях возникает обязательство уплатить 23% от оценочной стоимости жилья.

О нюансах применения налоговой ставки рассказал Вадим Оксентюк, передают Новини.LIVE.

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Когда за подаренную квартиру нужно платить налог

Как объясняет юрист, члены семьи первой и второй степени родства могут передавать подарки, в том числе недвижимость, по нулевой ставке. Однако это условие действует только в том случае, если даритель и получатель подарка являются налоговыми резидентами Украины.

Если же одна из сторон имеет статус нерезидента, применяется другая ставка, и с оценочной стоимости подаренной недвижимости придется уплатить немалую сумму — 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Уплачивать налог должен тот, кто получает подарок.

Вадим Оксентюк также обратил внимание на разъяснение Государственной налоговой службы от сентября 2026 года, в котором указано, что налогообложение по ставке 23% применяется независимо от степени родства, если одна из сторон является нерезидентом.

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Наглядный пример от юриста

Например, сын работает в Польше и решает сделать маме подарок в виде квартиры, которую покупает в Украине и соответственно оформляет сделку.

Согласно позиции Государственной налоговой службы, если сын является нерезидентом Украины, матери придется уплатить 23% от оценочной стоимости квартиры. Условно, если недвижимость оценена в 1 500 000 грн, получатель подарка должен уплатить 345 000 грн.

Аналогичные правила действуют и в обратном направлении: если дарителем является мать, купившая квартиру сыну, проживающему в Литве, то платить будет именно он.

Кто определяет статус налогового резидента

Вадим Оксентюк отметил, что согласно разъяснению ГНС, физическое лицо самостоятельно определяет свой статус налогового резидента. Однако, если налоговая впоследствии не согласится с таким определением, штрафы и пеня могут стать обязанностью налогоплательщика.

Кроме того, стоит отметить, что в случае получения недвижимости нерезидентом нотариус не заверит сделку без подтверждения уплаты налога.

Что нужно проверить перед оформлением дарения

Прежде чем заключать договор, необходимо определить налоговый статус обеих сторон, учитывая место жительства, центр жизненных интересов и пребывание в Украине в течение 183 дней.

Юрист также обратил внимание на несколько важных моментов:

Проверить резидентство. Люди, находящиеся за границей, нередко формально остаются налоговыми резидентами Украины. В таком случае для матери и сына может действовать нулевая ставка. Заранее подготовить доказательства. Перечень необходимых документов следует согласовать с нотариусом до оформления договора. Внимательно проверить оценку недвижимости. Именно от оценочной стоимости квартиры зависит сумма налога, поэтому отчет оценщика нужно тщательно прочитать.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что наследство от родителей также может облагаться налогом. По аналогии с дарением ставка 0% применяется, если и родители, и наследник являются резидентами Украины. В противном случае уплачивается 23% от оценочной стоимости имущества.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что одинокие родители могут снизить налоговую нагрузку. Государство предусмотрело специальную льготу. Она позволяет платить меньше налогов с заработной платы.