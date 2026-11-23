Чоловік підписує документи. Фото: Magnific

Отримання квартири або іншої нерухомості від близького родича не завжди означає, що майно можна оформити без сплати податків. Для оподаткування подарунків між родичами, наприклад, батьком та сином, важливе не лише споріднення, а й податкове резиденство обох сторін. У певних випадках виникає зобов'язання сплатити 23% від оціночної вартості житла.

Про нюанси застосування податкової ставки розповів Вадим Оксентюк, передають Новини.LIVE.

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Коли за подаровану квартиру треба платити податок

Як пояснює юрист, члени сім'ї першого та другого ступенів споріднення можуть передавати подарунки, зокрема нерухомість, за нульовою ставкою. Однак ця умова діє лише тоді, коли дарувальник та людина, яка отримує подарунок, є податковими резидентами України.

Якщо ж одна зі сторін має статус нерезидента, застосовується інша ставка, і з оціночної вартості подарованої нерухомості доведеться сплатити чималу суму — 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Сплачувати має той, хто отримує подарунок.

Вадим Оксентюк також звернув увагу на роз'яснення Державної податкової служби від вересня 2026 року, у якому зазначено, що оподаткування за ставкою 23% застосовується незалежно від ступеня споріднення, якщо одна зі сторін є нерезидентом.

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Наочний приклад від юриста

Наприклад, син працює в Польщі та вирішує зробити мамі подарунок у вигляді квартири, яку купує в Україні та відповідно оформлює угоду.

За позицією Державної податкової служби, якщо син є нерезидентом України, матері доведеться сплатити 23% від оціночної вартості квартири. Умовно, якщо нерухомість оцінили у 1 500 000 грн, отримувач подарунка має сплатити 345 000 грн.

Аналогічні правила працюють і у зворотному напрямку, якщо дарувальником є мати, яка купила квартиру сину, що проживає у Литві, то сплачувати буде саме він.

Хто визначає статус податкового резидента

Вадим Оксентюк зазначив, що згідно із поясненням ДПС, фізична особа самостійно визначає свій статус податкового резидента. Однак, якщо податкова згодом не погодиться з таким визначенням, штрафи та пеня можуть стати відповідальністю платника податків.

Додатково варто зазначити, що у разі отримання нерухомості нерезидентом, нотаріус не посвідчить угоду без підтвердження сплати податку.

Що перевіряти перед оформленням дарування

Перш ніж укладати договір необхідно визначити податковий статус обох сторін, враховуючи місце проживання, центр життєвих інтересів і перебування в Україні протягом 183 днів.

Юрист також звернув увагу на кілька важливих моментів:

Перевірити резидентство. Люди, які перебувають за кордоном, нерідко формально залишаються податковими резидентами України. У такому разі для матері та сина може діяти нульова ставка. Заздалегідь підготувати докази. Перелік необхідних документів варто погодити з нотаріусом до оформлення договору. Уважно перевірити оцінку нерухомості. Саме від оціночної вартості квартири залежить сума податку, тому звіт оцінювача потрібно ретельно прочитати.

Нещодавно Новини.LIVE інформували, що спадщина від батьків також може обкладатися податком. За аналогією з даруванням, ставка 0% застосовується, якщо і батьки, і спадкоємець є резидентами України. В іншому випадку сплачується 23% від оціночної вартості майна.

Крім того, Новини.LIVE писали, що одинокі батьки можуть зменшити податкове навантаження. Держава передбачила спеціальну пільгу. Вона дозволяє сплачувати менше податків із заробітної плати.