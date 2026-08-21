Квартира в обмен на пожизненное содержание: какие условия следует прописать в договоре, чтобы избежать проблем

Человек подписывает документы. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут передать квартиру, дом или другое ценное имущество другому лицу в обмен на пожизненное содержание и уход. При таких условиях приобретатель становится собственником имущества, однако до смерти отчуждателя на него налагается ряд ограничений и обязательств. В частности, закон предусматривает даже обязанность похоронить человека, передавшего ему имущество.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Что предусматривает договор пожизненного содержания

Возможность передать имущество в обмен на пожизненное содержание и уход предусмотрена Гражданским кодексом Украины. Соответствующие правила определены в главе 57 кодекса.

По договору пожизненного содержания одна сторона — отчуждатель — передает другой стороне — приобретателю — в собственность квартиру, жилой дом или их часть, другое недвижимое или ценное движимое имущество.

В свою очередь, приобретатель берет на себя обязательство пожизненно обеспечивать отчуждающего содержанием и/или уходом.

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Кто может заключить такой договор

Отчуждающим может быть физическое лицо независимо от его возраста и состояния здоровья. Приобретателем — совершеннолетнее дееспособное физическое лицо или юридическое лицо.

При этом стороны могут предусмотреть, что содержание и уход будут предоставляться не самому отчуждающему лицу, а другому лицу, указанному в договоре.

Что получает отчуждающий

Условия материального обеспечения и ухода стороны определяют самостоятельно.

В частности, приобретатель может быть обязан:

обеспечивать отчуждающего питанием;

оказывать необходимую помощь и уход;

регулярно выплачивать денежные средства;

обеспечивать другие виды материальной поддержки, предусмотренные договором.

Если приобретатель должен обеспечить человека жильем, в договоре необходимо четко указать, какой именно частью жилого помещения он будет иметь право пользоваться.

Материальное обеспечение, которое отчуждающий будет получать ежемесячно, должно быть оценено в денежной форме.

Стороны самостоятельно определяют его размер, виды обеспечения и другие условия.

Поэтому в договоре важно максимально конкретно прописать, что именно, в каком объеме и с какой периодичностью должен предоставлять приобретатель.

Может ли новый владелец сразу продать квартиру

После заключения договора право собственности на имущество переходит к приобретателю. Однако это не означает, что он может сразу распоряжаться квартирой по своему усмотрению.

До смерти отчуждающего приобретатель не имеет права продавать, дарить, обменивать полученное имущество, передавать его в залог или отчуждать иным способом.

Также при жизни отчуждающего на это имущество не может быть обращено взыскание.

Что нужно знать о договоре

Договор пожизненного содержания заключается исключительно в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Если предметом договора является недвижимость, право собственности приобретателя также должно быть зарегистрировано в установленном законом порядке.

Приобретатель должен выполнять все условия, предусмотренные договором. Если он не обеспечивает надлежащее содержание или уход либо выполняет свои обязанности ненадлежащим образом, договор при определенных условиях может быть расторгнут в судебном порядке.

С соответствующим требованием может обратиться отчуждатель или третье лицо, в пользу которого заключен договор.

При этом даже утрата или повреждение переданного имущества не освобождает приобретателя от выполнения его обязательств перед отчуждателем.

Новый владелец обязан похоронить отчуждающего

Одной из менее очевидных норм договора является обязанность приобретателя похоронить отчуждающего после его смерти.

Причем эта обязанность действует даже в том случае, если стороны прямо не прописали ее в договоре пожизненного содержания.

Какие условия необходимо прописать в договоре

Чтобы в будущем избежать конфликтов, сторонам следует четко определить все условия содержания и ухода. В частности, необходимо прописать виды и объем материального обеспечения, порядок ухода, место проживания отчуждающего и размер ежемесячных выплат.

Чем конкретнее сформулированы права отчуждающего и обязанности приобретателя, тем меньше рисков возникновения споров в будущем.

Перед заключением договора пожизненного содержания стоит проконсультироваться с нотариусом и внимательно проверить все его условия.

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