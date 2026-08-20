Пенсионный сбор при покупке квартиры: кто из украинцев не платит и как вернуть деньги

Мужчина и две женщины с документами. Фото: Pexels

При покупке недвижимости украинцы должны уплачивать дополнительные суммы, в частности пенсионный сбор. Это обязательный платеж, без которого нотариус не завершит оформление сделки. В то же время не все граждане несут финансовую ответственность перед государством. Нередко случается, что человек все-таки уплатил сбор, хотя этого не требовалось.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто может не платить пенсионный сбор при покупке недвижимости и как вернуть деньги.

Кто не уплачивает пенсионный сбор в 2026 году

Требование вносить средства на обязательное государственное пенсионное страхование при сделках купли-продажи недвижимого имущества прописано в законе от 26.06.1997 № 400/97-ВР. Размер сбора составляет 1% от стоимости квартиры или дома, указанной в договоре. Финансовая ответственность лежит на покупателе — физическом или юридическом лице.

Однако в Пенсионном фонде сообщили, что по состоянию на 2026 год от уплаты сбора освобождаются:

государственные предприятия, учреждения и организации, приобретающие недвижимость за счет бюджетных средств;

граждане, стоящие в очереди на получение жилья;

лица, впервые приобретающие квартиру/дом.

"Недвижимым имуществом считается дом или его часть, квартира, садовый домик, дача, гараж, другое постоянно расположенное здание или объект, подпадающий под определение группы 3 основных средств и необоротных активов в соответствии с Налоговым кодексом", — говорится на сайте ПФУ.

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Как вернуть уплаченный пенсионный сбор

Если человек внес деньги на обязательное государственное пенсионное страхование, хотя закон этого не требует, он может вернуть потраченную сумму. Для этого нужно обратиться в территориальный орган ПФУ по месту жительства с полным пакетом документов. В него входит:

заявление о возврате средств;

копия договора купли-продажи;

квитанция об уплате пенсионного сбора;

подтверждающие документы о праве не уплачивать 1%.

Что касается последнего пункта, это могут быть сведения из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество об отсутствии зарегистрированного за покупателем права собственности на квартиру/дом. Также могут понадобиться данные о неиспользовании жилищных чеков для приватизации доли имущества госпредприятия и земельного фонда.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы нередко сталкиваются с мошенниками при продаже квартиры. Одна из самых опасных схем на рынке — оформление договора на нескольких покупателей одновременно. Для этого мошенники используют поддельные документы и вступают в сговор с недобросовестными нотариусами.

Также Новини.LIVE сообщали, что штраф за неуплату налога на недвижимость может вырасти до 50%. Обычно применяется санкция в размере 5-10% от суммы задолженности. Однако штраф существенно повышается в случае умышленного уклонения от выполнения финансового обязательства в течение длительного периода (1095 календарных дней).