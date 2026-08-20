Пенсионный сбор при покупке квартиры: кто из украинцев не платит и как вернуть деньги

Дополнительные расходы при покупке жилья: кто может не платить 1%
При покупке недвижимости украинцы должны уплачивать дополнительные суммы, в частности пенсионный сбор. Это обязательный платеж, без которого нотариус не завершит оформление сделки. В то же время не все граждане несут финансовую ответственность перед государством. Нередко случается, что человек все-таки уплатил сбор, хотя этого не требовалось.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто может не платить пенсионный сбор при покупке недвижимости и как вернуть деньги.
Кто не уплачивает пенсионный сбор в 2026 году
Требование вносить средства на обязательное государственное пенсионное страхование при сделках купли-продажи недвижимого имущества прописано в законе от 26.06.1997 № 400/97-ВР. Размер сбора составляет 1% от стоимости квартиры или дома, указанной в договоре. Финансовая ответственность лежит на покупателе — физическом или юридическом лице.
Однако в Пенсионном фонде сообщили, что по состоянию на 2026 год от уплаты сбора освобождаются:
- государственные предприятия, учреждения и организации, приобретающие недвижимость за счет бюджетных средств;
- граждане, стоящие в очереди на получение жилья;
- лица, впервые приобретающие квартиру/дом.
"Недвижимым имуществом считается дом или его часть, квартира, садовый домик, дача, гараж, другое постоянно расположенное здание или объект, подпадающий под определение группы 3 основных средств и необоротных активов в соответствии с Налоговым кодексом", — говорится на сайте ПФУ.
Как вернуть уплаченный пенсионный сбор
Если человек внес деньги на обязательное государственное пенсионное страхование, хотя закон этого не требует, он может вернуть потраченную сумму. Для этого нужно обратиться в территориальный орган ПФУ по месту жительства с полным пакетом документов. В него входит:
- заявление о возврате средств;
- копия договора купли-продажи;
- квитанция об уплате пенсионного сбора;
- подтверждающие документы о праве не уплачивать 1%.
Что касается последнего пункта, это могут быть сведения из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество об отсутствии зарегистрированного за покупателем права собственности на квартиру/дом. Также могут понадобиться данные о неиспользовании жилищных чеков для приватизации доли имущества госпредприятия и земельного фонда.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы нередко сталкиваются с мошенниками при продаже квартиры. Одна из самых опасных схем на рынке — оформление договора на нескольких покупателей одновременно. Для этого мошенники используют поддельные документы и вступают в сговор с недобросовестными нотариусами.
Также Новини.LIVE сообщали, что штраф за неуплату налога на недвижимость может вырасти до 50%. Обычно применяется санкция в размере 5-10% от суммы задолженности. Однако штраф существенно повышается в случае умышленного уклонения от выполнения финансового обязательства в течение длительного периода (1095 календарных дней).