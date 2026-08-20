Пенсійний збір при купівлі квартири: хто з українців не сплачує і як повернути гроші

Чоловік і дві жінки з документами. Фото: Pexels

Купуючи нерухомість, українці повинні сплачувати додаткові кошти, серед яких — пенсійний збір. Це обов'язковий платіж, без якого нотаріус не закінчить оформлення угоди. Водночас не всі громадяни несуть фінансову відповідальність перед державою. Нерідко трапляються випадки, що людина таки заплатила збір, хоча цього не вимагалося.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто може не сплачувати пенсійний збір при купівлі нерухомості та як повернути гроші.

Хто не сплачує пенсійний збір у 2026 році

Вимога вносити кошти на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна прописана в законі від 26.06.1997 № 400/97-ВР. Розмір становить 1% від вартості квартири чи будинку, зазначеної в договорі. Фінансова відповідальність лежить на покупцеві — фізичній або юридичній особі.

Водночас у Пенсійному фонді повідомили, що станом на 2026 рік від сплати збору звільняються:

державні підприємства, установи та організації, що купують нерухомість за бюджетні кошти;

громадяни, які перебувають у черзі на отримання житла;

особи, які вперше купують квартиру/будинок.

"Нерухомим майном визначається будинок або його частина, квартира, садовий будинок, дача, гараж, інша постійно розташована будівля чи об’єкт, що підпадає під визначення групи 3 основних засобів і необоротних активів згідно з Податковим кодексом", — йдеться на сайті ПФУ.

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Як повернути сплачений пенсійний збір

Якщо людина внесла кошти на обов'язкове державне пенсійне страхування, хоча закон цього не вимагає, вона може повернути витрачену суму. Для цього потрібно звернутися до територіального органу ПФУ за місцем проживання з повним пакетом документів. До нього входить:

заява на повернення фінансів;

копія договору купівлі-продажу;

квитанція про сплату пенсійного збору;

підтверджувальні документи про право не сплачувати 1%.

Щодо останнього пункту, це можуть бути відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про відсутність зареєстрованого за покупцем права власності на квартиру/будинок. Також можуть знадобитися дані про невикористання житлових чеків для приватизації частки майна держпідприємства і земельного фонду.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці нерідко наштовхуються на шахраїв під час продажу квартири. Одна з найнебезпечніших схем на ринку — оформлення договору на кількох покупців одночасно. Для цього аферисти використовують підроблені документи і змовляються з недобросовісними нотаріусами.

Також Новини.LIVE розповідали, що штраф за несплату податку на нерухомість може зрости до 50%. Зазвичай застосовується санкція у розмірі 5-10% від суми боргу. Проте штраф суттєво підвищується в разі умисного ухилення від виконання фінансового зобов'язання протягом тривалого періоду (1095 календарних днів).