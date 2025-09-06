Курс евро в сентябре — может ли валюта подешеветь в ближайшее время

Купюры евро. Фото: Pexels

В течение августа 2025 года официальный курс гривны к евро не выходил за пределы установленного диапазона. По сравнению с июлем произошло существенное падение показателей. Нисходящий тренд объясняется небольшим укреплением доллара на мировом валютном рынке после резкого ослабления весной.

Чего ждать от курса евро

Национальный банк благодаря политике управляемой гибкости держит доллар в нужном диапазоне стоимости. С евро такой подход не работает, поскольку официальный курс зависит от ситуации на мировом валютном рынке. Показатели, которые наши граждане видят на информационных листках в банках и обменных пунктах, формирует соотношение в паре доллар-евро.

В августе 2025 года курс держался в диапазоне 47,64-48,64 грн/евро. На сентябрь не прогнозируют никаких экономических или геополитических сдвигов, которые могли бы спровоцировать ослабление/укрепление гривны по отношению к европейской валюте.

Как ранее рассказывал редакции Новини.LIVE экономический эксперт Даниил Монин, если в течение следующей недели коридор по валютной паре на международном рынке будет находиться в традиционных пределах 1,16-1,17 долл./евро, то украинцы не увидят курсовых изменений.

"В августе начались процессы медленного укрепления доллара к евро, курс сместился с отметки 1,18 до 1,16-1,17. Но процессы медленные, поэтому стоимость евро, скорее всего, останется в диапазоне 48-49 грн в сентябре", — отметил специалист.

Конечно, нельзя исключать непредвиденное влияние раздражителей, среди которых наиболее весомыми считаются:

усиление глобальных военных рисков;

решение Федеральной резервной системы США по процентным ставкам (следующее заседание запланировано на 17 сентября);

экспорт нового урожая зерновых культур и поступление валюты от успешных сделок.

Падение курсовых показателей в Украине возможно при условии укрепления доллара. Однако эксперты не видят факторов, которые могли бы привести к ослаблению евро на мировом рынке в ближайшее время.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторым купюрам доллара и евро не светит обмен в Украине. Банки не принимают фальшивые купюры, но могут забрать на инкассо сильно поврежденную наличность. Такими деньгами невозможно рассчитаться даже на границей.

Также мы писали, какие купюры доллара и евро стоит продать украинцам уже сейчас. Коллекционеры готовы заплатить больше за банкноты с красивыми серийными номерами и деньги со звездочкой. Так удастся увеличить прибыль от обмена валюты.