Курс евро в Украине — чего ждать от валютного рынка уже скоро

Курс евро в Украине — чего ждать от валютного рынка уже скоро


Дата публикации 6 сентября 2025 16:20
Курс евро в сентябре — может ли валюта подешеветь в ближайшее время
Купюры евро. Фото: Pexels

В течение августа 2025 года официальный курс гривны к евро не выходил за пределы установленного диапазона. По сравнению с июлем произошло существенное падение показателей. Нисходящий тренд объясняется небольшим укреплением доллара на мировом валютном рынке после резкого ослабления весной.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с курсом евро в Украине на следующей неделе.



Чего ждать от курса евро

Национальный банк благодаря политике управляемой гибкости держит доллар в нужном диапазоне стоимости. С евро такой подход не работает, поскольку официальный курс зависит от ситуации на мировом валютном рынке. Показатели, которые наши граждане видят на информационных листках в банках и обменных пунктах, формирует соотношение в паре доллар-евро.

В августе 2025 года курс держался в диапазоне 47,64-48,64 грн/евро. На сентябрь не прогнозируют никаких экономических или геополитических сдвигов, которые могли бы спровоцировать ослабление/укрепление гривны по отношению к европейской валюте.

Курс евро в Украине — чего ждать от валютного рынка уже скоро - фото 1
Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Как ранее рассказывал редакции Новини.LIVE экономический эксперт Даниил Монин, если в течение следующей недели коридор по валютной паре на международном рынке будет находиться в традиционных пределах 1,16-1,17 долл./евро, то украинцы не увидят курсовых изменений.

"В августе начались процессы медленного укрепления доллара к евро, курс сместился с отметки 1,18 до 1,16-1,17. Но процессы медленные, поэтому стоимость евро, скорее всего, останется в диапазоне 48-49 грн в сентябре", — отметил специалист.

Конечно, нельзя исключать непредвиденное влияние раздражителей, среди которых наиболее весомыми считаются:

  • усиление глобальных военных рисков;
  • решение Федеральной резервной системы США по процентным ставкам (следующее заседание запланировано на 17 сентября);
  • экспорт нового урожая зерновых культур и поступление валюты от успешных сделок.

Падение курсовых показателей в Украине возможно при условии укрепления доллара. Однако эксперты не видят факторов, которые могли бы привести к ослаблению евро на мировом рынке в ближайшее время.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторым купюрам доллара и евро не светит обмен в Украине. Банки не принимают фальшивые купюры, но могут забрать на инкассо сильно поврежденную наличность. Такими деньгами невозможно рассчитаться даже на границей.

Также мы писали, какие купюры доллара и евро стоит продать украинцам уже сейчас. Коллекционеры готовы заплатить больше за банкноты с красивыми серийными номерами и деньги со звездочкой. Так удастся увеличить прибыль от обмена валюты.

Елизавета Супивская
Автор:
Елизавета Супивская
