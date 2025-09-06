Курс євро у вересні — чи може валюта подешевшати найближчим часом

Купюри євро. Фото: Pexels

Протягом серпня 2025 року офіційний курс гривні до євро не виходив за межі встановленого діапазону. Порівняно з липнем відбулося суттєве падіння показників. Низхідний тренд пояснюється невеликим зміцненням долара на світовому валютному ринку після різкого ослаблення весною.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з курсом євро в Україні наступного тижня.

Чого чекати від курсу євро

Національний банк завдяки політиці керованої гнучкості тримає долар в потрібному діапазоні вартості. З євро такий підхід не працює, оскільки офіційний курс залежить від ситуації на світовому валютному ринку. Показники, які наші громадяни бачать на інформаційних листках у банках та обмінних пунктах, формує співвідношення у парі долар-євро.

Загалом у серпні 2025 року курс тримався в діапазоні 47,64-48,64 грн/євро. На вересень не прогнозують жодних економічних або геополітичних зрушень, які могли би спровокувати послаблення чи зміцнення гривні по відношенню до європейської валюти.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Як раніше розповідав редакції Новини.LIVE економічний експерт Данило Монін, якщо протягом наступного тижня коридор за валютною парою на міжнародному ринку перебуватиме у традиційних межах 1,16-1,17 дол./євро, то українці не побачать курсових змін.

"В серпні почалися процеси повільного зміцнення долара до євро, курс змістився з позначки 1,18 до 1,16-1,17. Але процеси повільні, тому вартість євро, швидше за все, залишиться в діапазоні 48-49 грн у вересні", — зазначив фахівець.

Звісно, не можна виключати непередбачений вплив подразників, серед яких найбільш вагомими вважаються:

посилення глобальних воєнних ризиків;

рішення Федеральної резервної системи США щодо відсоткових ставок (наступне засідання заплановане на 17 вересня);

експорт нового врожаю зернових культур і надходження валюти від успішних угод.

Падіння курсових показників в Україні можливе за умови зміцнення долара. Однак експерти не бачать чинників, які могли би призвести до послаблення євро на світовому ринку найближчим часом.

Що ще варто знати українцям

