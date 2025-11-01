Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Курс евро в Украине — будет ли дорожать валюта в ближайшее время

Курс евро в Украине — будет ли дорожать валюта в ближайшее время

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 17:35
обновлено: 11:12
Обмен евро в Украине — что будет с курсом и к чему готовиться в ближайшее время
Обменник валют. Фото: Новини.LIVE

На валютном рынке Украины начались непредсказуемые колебания во второй половине октября. Наши граждане регулярно проверяют актуальные курсы доллара и евро для осуществления максимально выгодного обмена. В ближайшее время иностранные купюры могут подорожать.

Экономист Даниил Монин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом евро на следующей неделе.

Реклама
Читайте также:

Чего ждать от курса евро

В течение октября официальный курс гривны к евро колебался в диапазоне 48,13-48,97 грн/евро. Уже на понедельник, 3 ноября, Национальный банк рассчитал показатель 48,40 грн/евро. По мнению экономиста, в ближайшее время украинцы будут наблюдать за аналогичной динамикой на валютном рынке.

"НБУ может поднять курс доллара при сохранении текущего курса гривна-евро в ноябре 2025 года. Я прогнозирую колебания в октябрьском диапазоне", — констатировал Даниил Монин.

Иными словами, евро не будет ощутимо дорожать, хотя пересечение психологической границы в ноябре возможно. Поскольку доллар в главной валютной паре немного укрепился, не исключено, что регулятор будет уменьшать разницу между официальными курсами в Украине путем поднятия именно курса доллара.

Курс евро в Украине — будет ли дорожать валюта в ближайшее время - фото 1
Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Евро какого года действительны в Украине

Первая серия европейских купюр вышла в 2002 году, вторая — в период с 2013 по 2019 гг. Все банкноты остаются действительным платежным средством в Украине, а разницы в номинальной стоимости между наличными старого и нового образца нет.

"Банкноты первой серии являются законным платежным средством и всегда будут сохранять свою стоимость. Они будут продолжать находиться в обращении вместе с серией "Европа", пока не исчерпаются остатки купюр", — говорится на официальном сайте Европейского центрального банка.

Что касается номиналов, то в обращении находятся банкноты 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Однако от печати 500 евро отказались, поэтому со временем купюры полностью исчезнут из употребления. Украинцам советуют постепенно заменять наличные этого номинала, дабы избежать проблем с использованием валюты в будущем.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Европейский центральный банк готовится выпустить купюры евро с новым дизайном. Однако это не повлияет на платежеспособность и номинальную стоимость банкнот старого образца (2002 года).

Также мы писали, будут ли действительными евро старого образца до конца 2025 года. В ближайшее время выводить из обращения наличные деньги ЕЦБ не планирует. Расчеты и обмен будут осуществляться в обычном режиме.

курс валют курс евро евро валюта обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации