Обмен евро в Украине — что будет с курсом и к чему готовиться в ближайшее время

Обменник валют. Фото: Новини.LIVE

На валютном рынке Украины начались непредсказуемые колебания во второй половине октября. Наши граждане регулярно проверяют актуальные курсы доллара и евро для осуществления максимально выгодного обмена. В ближайшее время иностранные купюры могут подорожать.

Экономист Даниил Монин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом евро на следующей неделе.

Реклама

Читайте также:

Чего ждать от курса евро

В течение октября официальный курс гривны к евро колебался в диапазоне 48,13-48,97 грн/евро. Уже на понедельник, 3 ноября, Национальный банк рассчитал показатель 48,40 грн/евро. По мнению экономиста, в ближайшее время украинцы будут наблюдать за аналогичной динамикой на валютном рынке.

"НБУ может поднять курс доллара при сохранении текущего курса гривна-евро в ноябре 2025 года. Я прогнозирую колебания в октябрьском диапазоне", — констатировал Даниил Монин.

Иными словами, евро не будет ощутимо дорожать, хотя пересечение психологической границы в ноябре возможно. Поскольку доллар в главной валютной паре немного укрепился, не исключено, что регулятор будет уменьшать разницу между официальными курсами в Украине путем поднятия именно курса доллара.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Евро какого года действительны в Украине

Первая серия европейских купюр вышла в 2002 году, вторая — в период с 2013 по 2019 гг. Все банкноты остаются действительным платежным средством в Украине, а разницы в номинальной стоимости между наличными старого и нового образца нет.

"Банкноты первой серии являются законным платежным средством и всегда будут сохранять свою стоимость. Они будут продолжать находиться в обращении вместе с серией "Европа", пока не исчерпаются остатки купюр", — говорится на официальном сайте Европейского центрального банка.

Что касается номиналов, то в обращении находятся банкноты 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Однако от печати 500 евро отказались, поэтому со временем купюры полностью исчезнут из употребления. Украинцам советуют постепенно заменять наличные этого номинала, дабы избежать проблем с использованием валюты в будущем.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Европейский центральный банк готовится выпустить купюры евро с новым дизайном. Однако это не повлияет на платежеспособность и номинальную стоимость банкнот старого образца (2002 года).

Также мы писали, будут ли действительными евро старого образца до конца 2025 года. В ближайшее время выводить из обращения наличные деньги ЕЦБ не планирует. Расчеты и обмен будут осуществляться в обычном режиме.