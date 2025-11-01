Обмін євро в Україні — що буде з курсом і до чого готуватися найближчим часом

Обмінник валют. Фото: Новини.LIVE

На валютному ринку України почалися непередбачувані коливання у другій половині жовтня. Наші громадяни регулярно перевіряють актуальні курси долара та євро для здійснення максимально вигідного обміну. Найближчим часом іноземні купюри можуть подорожчати.

Економіст Данило Монін розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом євро наступного тижня.

Чого чекати від курсу євро

Протягом жовтня офіційний курс гривні до євро коливався в діапазоні 48,13-48,97 грн/євро. Вже на понеділок, 3 листопада, Національний банк розрахував показник 48,40 грн/євро. На думку економіста, найближчим часом українці спостерігатимуть за аналогічною динамікою на валютному ринку.

"НБУ може підняти курс долара при збереженні поточного курсу гривня-євро в листопаді 2025 року. Я прогнозую коливання в жовтневому діапазоні", — констатував Данило Монін.

Іншими словами, євро не буде відчутно дорожчати, хоча перетин психологічної межі в листопаді можливий. Оскільки долар у головній валютній парі трохи зміцнів, не виключено, що регулятор буде зменшувати різницю між офіційними курсами в Україні шляхом підняття саме курсу долара.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Євро якого року дійсні в Україні

Перша серія європейських купюр вийшла у 2002 році, друга — у період з 2013 по 2019 рр. Всі банкноти залишаються дійсним платіжним засобом в Україні, а різниці в номінальній вартості між готівкою старого і нового зразка немає.

"Банкноти першої серії є законним платіжним засобом і завжди зберігатимуть свою вартість. Вони продовжуватимуть перебувати в обігу разом із серією "Європа", доки не будуть вичерпані залишки купюр", — йдеться на офіційному сайті Європейського центрального банку.

Щодо номіналів, то в обігу перебувають банкноти 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро. Однак від друку 500 євро відмовилися, тому з часом купюри повністю зникнуть з ужитку. Українцям радять поступово замінювати готівку цього номіналу, аби уникнути проблем із використанням валюти в майбутньому.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Європейський центральний банк готується випустити купюри євро з новим дизайном. Однак це не вплине на платоспроможність і номінальну вартість банкнот старого зразка (2002 року).

Також ми писали, чи будуть дійсними євро старого зразка до кінця 2025 року. Найближчим часом виводити з обігу готівкові гроші ЄЦБ не планує. Розрахунки та обмін здійснюватимуться у звичному режимі.