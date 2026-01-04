Курс евро в 2026 году — будет ли валюта дорожать и к каким изменениям готовиться

Вывеска обменника валюты. Фото: Новини.LIVE

В течение 2025 года курс евро в Украине ощутимо колебался, реагируя на сдвиги в валютной паре с долларом. Как результат, в конце декабря был достигнут исторический максимум — 49,85 грн/евро. Возникает вопрос, сохранится ли восходящий тренд в 2026-м.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом евро в 2026

Минимальный показатель официального курса гривны к евро в 2025 году фиксировали на уровне 42,86 грн, а максимальный достиг рекордного значения 49,85 грн. Разница 6,99 грн говорит о неожиданном обесценивании доллара и планомерном укреплении европейской валюты.

В целом курс в Украине зависит от соотношения в главной паре, а не решений Национального банка. Декабрь заканчивался с показателем 1,18 долл./евро, а в начале прошлого года почти удалось достичь паритета — 1,02 долл./евро.

Динамика официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Укрепление евро на 13,5% за 12 месяцев повлекло рекордный рост официального курса в Украине. Алексей Плотников уверен: если в течение 2026-го будет сохраняться подобное давление на доллар, то европейская валюта не избежит восходящего тренда.

"Сейчас происходят нетипичные процессы в отношениях ЕС и США. Из-за сильного удорожания евро к доллару украинцы имеют курс на уровне 50 грн в обменниках. Думаю, в течение первого квартала 26-го года такая тенденция будет сохраняться", — уточнил экономист.

Отказ от купюр евро

В обращении находятся купюры евро двух серий — 2002 года выпуска и новые банкноты, постепенно появлявшиеся с 2013-го. Все деньги остаются действительным платежным средством и могут использоваться в расчетных или обменных операциях.

Впрочем, на сайте Европейского центрального банка сказано, что купюры номиналом 500 евро не включили во вторую серию, а печать прекратили в 2019 году. Тогда и начался вывод наличных из обращения. По состоянию на 2026-й украинцам советуют избавиться от этих банкнот, поскольку они:

не всегда принимаются в ЕС как плата за товары/услуги;

не содержат новейших элементов защиты, как купюры серии "Европа".

Иными словами, лучше обезопасить себя от потенциальных проблем с использованием крупного номинала и обменять свою наличность на банкноты по 100 и 200 евро в ближайшее время.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, определенные купюры доллара и евро могут конфисковать сразу при обмене. Речь идет о наличности, по которой возникло подозрение в фальсификате. Деньги отправляют на бесплатное исследование в Нацбанк.

Также мы писали, что доллар начал 2026 год ослабленным после падения индекса DXY на 9,4%. Рынки находятся в ожидании решений ФРС, тогда как евро и фунт укрепились, а иена осталась под давлением.