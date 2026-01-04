Курс євро у 2026 році — чи буде валюта дорожчати і до яких змін готуватися

Вивіска обмінника валюти. Фото: Новини.LIVE

Протягом 2025 року курс євро в Україні відчутно коливався, реагуючи на зрушення у валютній парі з доларом. Як результат, наприкінці грудня був досягнутий історичний максимум — 49,85 грн/євро. Постає питання, чи збережеться висхідний тренд у 2026-му.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом євро у 2026

Мінімальний показник офіційного курсу гривні до євро у 2025 році фіксували на рівні 42,86 грн, а максимальний досяг рекордного значення 49,85 грн. Різниця 6,99 грн говорить про неочікуване знецінення долара та планомірне зміцнення європейської валюти.

Загалом курс в Україні залежить від співвідношення у головній парі, а не рішень Національного банку. Грудень закінчувався з показником 1,18 дол./євро, а на початку минулого року майже вдалося досягти паритету — 1,02 дол./євро.

Зміцнення євро на 13,5% за 12 місяців спричинило рекордне зростання офіційного курсу в Україні. Олексій Плотніков впевнений: якщо протягом 2026-го буде зберігатися подібний тиск на долар, то європейська валюта не уникне висхідного тренду.

"Зараз відбуваються нетипові процеси у відносинах ЄС і США. Через сильне дорожчання євро до долара українці мають курс на рівні 50 грн в обмінниках. Думаю, протягом першого кварталу 26-го року така тенденція буде зберігатися", — уточнив економіст.

Відмова від купюр євро

В обігу перебувають купюри євро двох серій — 2002 року випуску та нові банкноти, що поступово з’являлися з 2013-го. Всі гроші залишаються дійсним платіжним засобом і можуть використовуватися в розрахункових чи обмінних операціях.

Утім на сайті Європейського центрального банку сказано, що купюри номіналом 500 євро не включили у другу серію, а друк припинили у 2019 році. Тоді й почалося виведення готівки з обігу. Станом на 2026-й українцям радять позбутися цих банкнот, оскільки вони:

не завжди приймаються в ЄС як плата за товари/послуги;

не містять новітніх елементів захисту, як купюри серії "Європа".

Іншими словами, краще убезпечити себе від потенційних проблем із використанням великого номіналу та обміняти свою готівку на банкноти по 100 та 200 євро найближчим часом.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, певні купюри долара та євро можуть конфіскувати одразу при обміні. Йдеться про готівку, щодо якої виникла підозра у фальсифікаті. Гроші відправляють на безплатне дослідження в Нацбанк.

Також ми писали, що долар розпочав 2026 рік ослабленим після падіння індексу DXY на 9,4%. Ринки перебувають в очікуванні рішень ФРС, тоді як євро та фунт зміцнилися, а єна залишилася під тиском.