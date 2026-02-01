Курс евро в феврале готовится к сопротивлению — чего ждать в ближайшее время

Вывеска обменника валют. Фото: Новини.LIVE

Украинцы тщательно следят за тенденциями на валютном рынке, чтобы выгодно покупать/продавать купюры доллара и евро. В течение января наши граждане наблюдали стремительное подорожание обеих главных мировых валют, хотя причины восходящего тренда были разными.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, чего ждать от курса евро в феврале.

Реклама

Читайте также:

Что будет с курсом евро в Украине

В конце января 2026 года показатель официального курса гривны к евро зафиксировался на рекордном уровне 51,25 грн. К резкому восходящему тренду привели сдвиги в главной валютной паре — соотношение скорректировало до 1,20 долл./евро в противовес 1,16-1,17 долл./евро в первой половине месяца. Иными словами, американская валюта снова ослабла.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Это реакция на действия США: как они работают с пошлинами, как угрожают Латинской Америке и Гренландии. Европейские товары дорожают и становятся менее конкурентными, туристы отказываются от поездок в ЕС, потому что удорожание евро делает путешествия неэффективными", — отметил экономист.

По его словам, Европейский центральный банк в ближайшее время будет искать способы разрешения ситуации и приостановления роста. Если регулятор в феврале будет искусственно удерживать курс, то показатель не выйдет за 1,20 долл./евро. В Украине продолжатся колебания на текущем уровне — в пределах 51,20-51,50 грн/евро.

Какие купюры евро невозможно обменять

Ранее мы рассказывали, какие купюры евро можно сдать на инкассо в иностранный банк-корреспондент, поскольку их обмен недоступен. Речь идет о наличности с признаками сильного износа или повреждения, в результате чего использование в расчетных или иных финансовых операциях невозможно.

На инкассо отправляют банкноты евро с такими внешними характеристиками:

разрывы на всей плоскости купюры;

повреждения дизайна, вследствие которых сложно определить номинал;

изменение первоначального цвета изображений;

локальные загрязнения, которые превышают 50% площади банкноты;

обжигание, следы гниения или деформации под воздействием жидкостей;

следы повреждения химикатами;

типографские дефекты.

Банки и обменники имеют право отказать клиенту в обслуживании, если купюры евро содержат указанные признаки. Однако должны предложить украинцам альтернативу — замену наличных за рубежом. Инкассо требует дополнительных расходов, и не всегда они могут окупиться.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, планируя поездку в Польшу, украинцам не стоит брать купюры евро. Лучше всего запастись национальной валютой в 2026 году, то есть злотыми. Хотя расчеты в евро не запрещены.

Также мы писали, что в Украине снизили учетную ставку на 0,5 процентного пункта — с 15,5% до 15%. Национальный банк в конце января 2026 года решил смягчить монетарную политику.