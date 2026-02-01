Відео
Курс євро може не зупинитися в лютому — що буде з валютним ринком

Курс євро може не зупинитися в лютому — що буде з валютним ринком

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 15:10
Курс євро в лютому готується до спротиву — чого чекати найближчим часом
Вивіска обмінника валют. Фото: Новини.LIVE

Українці ретельно слідкують за тенденціями на валютному ринку, аби вигідно купувати/продавати купюри долара та євро. Протягом січня наші громадяни спостерігали стрімке дорожчання обох головних світових валют, хоча причини висхідного тренду були різними.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чого чекати від курсу євро в лютому.

Читайте також:

Що буде з курсом євро в Україні

Наприкінці січня 2026 року показник офіційного курсу гривні до євро зафіксувався на рекордному рівні 51,25 грн. До різкого висхідного тренду призвели зрушення у головній валютній парі — співвідношення скоригувало до 1,20 дол./євро на противагу 1,16-1,17 дол./євро в першій половині місяця. Іншими словами, американська валюта знову ослабла.

Курс євро може не зупинитися в лютому — що буде з валютним ринком - фото 1
Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Це реакція на дії США: як вони працюють з митами, як загрожують Латинській Америці та Гренландії. Європейські товари дорожчають і стають менш конкурентними, туристи відмовляються від поїздок до ЄС, бо дорожчання євро робить подорожі неефективними", — зазначив економіст.

За його словами, Європейський центральний банк найближчим часом буде шукати способи вирішення ситуації та призупинення зростання. Якщо регулятор у лютому штучно втримуватиме курс, то показник не вийде за 1,20 дол./євро. В Україні продовжаться коливання на поточному рівні — в межах 51,20-51,50 грн/євро.

Які купюри євро неможливо обміняти

Раніше ми розповідали, які купюри євро можна здати на інкасо в іноземний банк-кореспондент, оскільки їх обмін недоступний. Йдеться про готівку з ознаками сильного зношення чи пошкодження, внаслідок чого використання в розрахункових чи інших фінансових операціях неможливе.

На інкасо відправляють банкноти євро з такими зовнішніми характеристиками:

  • розриви на всій площині купюри;
  • пошкодження дизайну, внаслідок яких складно визначити номінал;
  • зміна первісного кольору зображень;
  • локальні забруднення, які перевищують 50% площі банкноти;
  • обпалення, сліди гниття чи деформації під впливом рідин;
  • сліди пошкодження хімікатами;
  • типографські дефекти.

Банки та обмінники мають право відмовити клієнту в обслуговуванні, якщо купюри євро містять вказані ознаки. Однак повинні запропонувати українцям альтернативу — заміну готівки за кордоном. Інкасо вимагає додаткових витрат, і не завжди вони можуть окупитися.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, плануючи поїздку в Польщу, українцям не варто брати купюри євро. Найкраще запастися національною валютою у 2026 році, тобто злотими. Хоча розрахунки в євро не заборонені.

Також ми писали, що в Україні знизили облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту — з 15,5% до 15%. Національний банк наприкінці січня 2026 року вирішив пом’якшити монетарну політику.

курс євро гроші євро валюта обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
