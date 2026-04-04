Курс доллара перед Пасхой: как может измениться ситуация на валютном рынке

Прохожие возле пункта обмена валюты.

Украинцы могут успешно обменивать доллары, следя за тенденциями на валютном рынке. В течение марта 2026 года официальный курс гривны к доллару сначала поднялся до рекордного уровня, а затем резко упал. Апрель начался со стабилизации показателей, однако неделя перед Пасхой может изменить динамику.

Что будет с курсом доллара в Украине в ближайшее время, рассказал редакции Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников.

Чего ждать от курса доллара

На понедельник, 6 апреля, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 43,65 грн/долл. Последний раз такое значение фиксировали ровно месяц назад, в начале марта. Ситуация связана с соотношением в главной валютной паре, которое зафиксировалось на 1,15 долл./евро.

Причины ослабления американской валюты связаны с войной на Ближнем Востоке, а в Украине курс частично зависит от судьбы обещанного кредита Европейского Союза.

"Когда придет первый транш кредита от ЕС, его зачислят по высокому курсу, потому что это выгодно для государственного бюджета. Но потом, когда будет понимание, что деньги не ограничатся одним траншем, это стабилизирует и укрепит гривну", — отметил Плотников.

Колебания официального курса гривны к доллару.

По словам эксперта, Национальный банк в последнее время не сильно вмешивается в курсовую динамику, однако мы видим умеренное движение показателей к среднегодовому уровню 45 грн/долл., заложенному в государственный бюджет на 2026 год. Подобными темпами Украина может достичь цели гораздо раньше, поскольку девальвацию гривны подталкивают множество внутренних и внешних факторов.

В период с 16 по 12 апреля не прогнозируют сдвигов на рынке, которые могли бы негативно повлиять на курс доллара. Скорее всего, он задержится в диапазоне 43,75-43,95 грн/долл., однако завершение войны на Ближнем Востоке способно спровоцировать укрепление американской валюты. Тогда показатели пойдут вверх и с большой вероятностью пересекут психологический рубеж 44 грн/долл.

Старые купюры доллара в Украине

Наши граждане нередко сталкиваются с проблемой обмена долларов старого образца. Финансовые учреждения могут отказать клиенту в обслуживании, чтобы не покупать купюры 1996 года выпуска. Они являются действительным платежным средством в Украине и мире, однако считаются устаревшими из-за отсутствия современных элементов защиты.

Национальный банк запретил устанавливать ограничения или дополнительные комиссии на обмен любой иностранной наличности. Все доллары, выпущенные Федеральной резервной системой США после 1914 года, являются полностью платежеспособными.

В случае возникновения проблем при осуществлении обменной операции необходимо сообщить о нарушении в полицию или обратиться непосредственно к регулятору, который инициирует проверку финучреждения и, при необходимости, применит меры воздействия.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые украинцы могут остаться без валюты после посещения обменного пункта. Иностранные купюры изымают и передают на исследование в НБУ, чтобы проверить на подлинность. Если будет подтверждена фальсификация, владельцу не возместят его деньги.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие купюры доллара намного выгоднее продавать украинцам. Если возле серийного номера размещен символ звездочки, такие деньги стоят намного дороже. Маркер не влияет на номинальную стоимость, однако коллекционеры готовы заплатить больше.