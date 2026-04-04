Курс долара перед Великоднем: як може змінитися ситуація на валютному ринку

Перехожі біля пункту обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть успішно обмінювати долари, слідкуючи за тенденціями на валютному ринку. Протягом березня 2026 року офіційний курс гривні до долара спочатку піднявся до рекордного рівня, а потім різко впав. Квітень почався зі стабілізації показників, проте тиждень перед Великоднем може змінити динаміку.

Що буде з курсом долара в Україні найближчим часом, розповів редакції Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков.

Чого чекати від курсу долара

На понеділок, 6 квітня, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 43,65 грн/дол. Востаннє таке значення фіксували рівно місяць тому, на початку березня. Ситуація пов'язана зі співвідношенням у головній валютній парі, яке зафіксувалося на 1,15 дол./євро.

Причини ослаблення американської валюти пов'язані з війною на Близькому Сході, а в Україні курс частково залежить від долі обіцяного кредиту Європейського Союзу.

"Коли прийде перший транш кредиту від ЄС, його зарахують по високому курсу, бо це вигідно для державного бюджету. Але потім, коли буде розуміння, що гроші не обмежаться одним траншем, це стабілізує і зміцнить гривню", — зазначив Плотніков.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот

За словами експерта, Національний банк останнім часом не сильно втручається в курсову динаміку, однак ми бачимо помірний рух показників до середньорічного рівня 45 грн/дол., закладеного у державний бюджет на 2026 рік. Подібними темпами Україна може досягти цілі набагато раніше, оскільки девальвацію гривні підштовхують безліч внутрішніх і зовнішніх чинників.

У період з 16 по 12 квітня не прогнозують зрушень на ринку, які могли би негативно вплинути на курс долара. Швидше за все, він затримається в діапазоні 43,75-43,95 грн/дол., однак завершення війни на Близькому Сході здатне спровокувати зміцнення американської валюти. Тоді показники підуть вгору і з великою ймовірністю перетнуть психологічну межу 44 грн/дол.

Старі купюри долара в Україні

Наші громадяни нерідко стикаються з проблемою обміну доларів старого зразка. Фінансові установи можуть відмовити клієнту в обслуговуванні, щоб не купувати купюри 1996 року випуску. Вони є дійсним платіжним засобом в Україні та світі, однак вважаються застарілими через відсутність сучасних елементів захисту.

Національний банк заборонив встановлювати обмеження чи додаткові комісії на обмін будь-якої іноземної готівки. Всі долари, випущені Федеральною резервною системою США після 1914 року, є повністю платоспроможними.

В разі виникнення проблем під час здійснення обмінної операції необхідно повідомити про порушення в поліцію або звернутися безпосередньо до регулятора, який ініціює перевірку фінустанови і, за потреби, застосує заходи впливу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі українці можуть залишитися без валюти після відвідування обмінного пункту. Іноземні купюри вилучають і передають на дослідження в НБУ, щоб перевірити на справжність. Якщо буде підтверджено фальсифікацію, власнику не відшкодують його гроші.

Також Новини.LIVE розповідали, які купюри долара набагато вигідніше продавати українцям. Якщо біля серійного номера розміщений символ зірочки, такі гроші коштують набагато дорожче. Маркер не впливає на номінальну вартість, проте колекціонери готові заплатити більше.