Официальный курс доллара в феврале — может ли валюта подешеветь в Украине

Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

В течение января 2026 года купюры доллара и евро в Украине существенно подорожали. Восходящий тренд начался неожиданно, хотя причины стремительной девальвации гривны понятны. Возникает вопрос, будет ли американская валюта в дальнейшем двигаться в сторону подорожания.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, чего ждать от курса доллара в феврале.

Реклама

Читайте также:

Что будет с курсом доллара в Украине

Минимальный официальный курс гривны к доллару в январе 2026 года зафиксировался на уровне 42,17 грн/долл., а максимальный достиг рекордных 43,41 грн/долл. Девальвация гривны имела объективные причины, поэтому ситуация была прогнозируемой.

Во-первых, среднегодовой курс в государственном бюджете — 45,7 грн/долл., следовательно Национальный банк лишь двигает показатель до заложенного уровня. Во-вторых, из-за недостатка средств Украине выгоднее зачислить западную финансовую помощь по более высокому курсу, дабы закрыть дефицит бюджета.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Есть девальвация, но она контролируемая. Национальный банк вмешивается, золотовалютные резервы сейчас максимальные со времен независимости. Думаю, темпы затормозятся, мы не выйдем на 44-45 грн/долл. в ближайшее время", — уточнил Плотников.

По его мнению, в течение февраля показатель официального курса гривны к доллару не пересечет психологических рубеж 44 грн/долл. Он может откатиться до 42 грн или подтянуться до 43 грн и выше — все зависит от намерений НБУ и политики управляемой гибкости.

Какие доллары не получится сдать в обменник

Ранее мы рассказывали, какие купюры доллара считаются в Украине неплатежными. Финансовые учреждения не принимают на обмен наличные, выпущенные Федеральной резервной системой США до 1914 года. Но все деньги, напечатанные после указанной даты, являются действительными.

"Банкам и небанковским учреждениям при осуществлении валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии купюр иностранной валюты, которые являются законным платежным средством", — пояснили в НБУ.

Разве что американская валюта содержит признаки сильного повреждения или износа, тогда обмен невозможен. Такие доллары остается только сдать на инкассо, отправив в иностранный банк-корреспондент для замены. Однако услуга платная и не всегда окупается.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы не могут обменять доллары и евро с признаками сильного повреждения или износа. Такую валюту остается лишь сдать на инкассо, отправив в иностранный банк-корреспондент.

Также мы писали, что Национальный банк в конце января 2026 года снизил учетную ставку на 0,5 процентного пункта — с 15,5% до 15%. Далее регулятор планирует скорректировать в сторону уменьшения другие процентные ставки.