Официальный курс доллара в феврале — может ли валюта подешеветь в Украине

Курс доллара может притормозить в феврале — чего ждать украинцам
В течение января 2026 года купюры доллара и евро в Украине существенно подорожали. Восходящий тренд начался неожиданно, хотя причины стремительной девальвации гривны понятны. Возникает вопрос, будет ли американская валюта в дальнейшем двигаться в сторону подорожания.
Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, чего ждать от курса доллара в феврале.
Что будет с курсом доллара в Украине
Минимальный официальный курс гривны к доллару в январе 2026 года зафиксировался на уровне 42,17 грн/долл., а максимальный достиг рекордных 43,41 грн/долл. Девальвация гривны имела объективные причины, поэтому ситуация была прогнозируемой.
Во-первых, среднегодовой курс в государственном бюджете — 45,7 грн/долл., следовательно Национальный банк лишь двигает показатель до заложенного уровня. Во-вторых, из-за недостатка средств Украине выгоднее зачислить западную финансовую помощь по более высокому курсу, дабы закрыть дефицит бюджета.
"Есть девальвация, но она контролируемая. Национальный банк вмешивается, золотовалютные резервы сейчас максимальные со времен независимости. Думаю, темпы затормозятся, мы не выйдем на 44-45 грн/долл. в ближайшее время", — уточнил Плотников.
По его мнению, в течение февраля показатель официального курса гривны к доллару не пересечет психологических рубеж 44 грн/долл. Он может откатиться до 42 грн или подтянуться до 43 грн и выше — все зависит от намерений НБУ и политики управляемой гибкости.
Какие доллары не получится сдать в обменник
Ранее мы рассказывали, какие купюры доллара считаются в Украине неплатежными. Финансовые учреждения не принимают на обмен наличные, выпущенные Федеральной резервной системой США до 1914 года. Но все деньги, напечатанные после указанной даты, являются действительными.
"Банкам и небанковским учреждениям при осуществлении валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии купюр иностранной валюты, которые являются законным платежным средством", — пояснили в НБУ.
Разве что американская валюта содержит признаки сильного повреждения или износа, тогда обмен невозможен. Такие доллары остается только сдать на инкассо, отправив в иностранный банк-корреспондент для замены. Однако услуга платная и не всегда окупается.
Что еще нужно знать украинцам
Также мы писали, что Национальный банк в конце января 2026 года снизил учетную ставку на 0,5 процентного пункта — с 15,5% до 15%. Далее регулятор планирует скорректировать в сторону уменьшения другие процентные ставки.
