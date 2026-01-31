Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Курс долара може пригальмувати в лютому — чого чекати українцям

Курс долара може пригальмувати в лютому — чого чекати українцям

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 16:20
Офіційний курс долара в лютому — чи може валюта подешевшати в Україні
Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Протягом січня 2026 року купюри долара та євро в Україні суттєво подорожчали. Висхідний тренд розпочався неочікувано, хоча причини стрімкої девальвації гривні зрозумілі. Постає питання, чи буде американська валюта надалі рухатися в бік дорожчання.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чого чекати від курсу долара в лютому.

Реклама
Читайте також:

Що буде з курсом долара в Україні

Мінімальний офіційний курс гривні до долара у січні 2026 року зафіксувався на рівні 42,17 грн/дол., а максимальний досягнув рекордних 43,41 грн/дол. Девальвація гривні мала об’єктивні причини, тому ситуація була прогнозованою.

По-перше, середньорічний курс у державному бюджеті — 45,7 грн/дол., отже Національний банк лише рухає показник до закладеного рівня. По-друге, через нестачу коштів Україні вигідніше зарахувати західну фінансову допомогу за вищим курсом, аби закрити дефіцит бюджету.

Курс долара може пригальмувати в лютому — чого чекати українцям - фото 1
Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Маємо девальвацію, але вона контрольована. Національний банк втручається, золотовалютні резерви зараз максимальні з часів незалежності. Думаю, темпи загальмуються, ми не вийдемо на 44-45 грн/дол. найближчим часом", — уточнив Плотніков.

На його думку, протягом лютого показник офіційного курсу гривні до долара не перетне психологічних рубіж 44 грн/дол. Він може відкотитися до 42 грн або підтягнутися до 43 грн і вище — все залежить від намірів НБУ та політики керованої гнучкості.

Які долари не вийде здати в обмінник

Раніше ми розповідали, які купюри долара вважаються в Україні неплатіжними. Фінансові установи не приймають на обмін готівку, випущену Федеральною резервною системою США до 1914 року. Але всі гроші, надруковані після вказаної дати, є дійсними.

"Банкам і небанківським установам під час здійснення валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії купюр іноземної валюти, які є законним платіжним засобом", — пояснили в НБУ.

Хіба що американська валюта містить ознаки сильного пошкодження чи зношення, тоді обмін неможливий. Такі долари залишається лише здати на інкасо, відправивши в іноземний банк-кореспондент для заміни. Однак послуга платна і не завжди окупається.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці не можуть обміняти долари та євро з ознаками сильного пошкодження чи зношення. Таку валюту залишається лише здати на інкасо, відправивши в іноземний банк-кореспондент.

Також ми писали, що Національний банк наприкінці січня 2026 року знизив облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту — з 15,5% до 15%. Далі регулятор планує скоригувати у бік зменшення інші процентні ставки.

курс валют курс долара гроші долар обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації