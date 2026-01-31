Офіційний курс долара в лютому — чи може валюта подешевшати в Україні

Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Протягом січня 2026 року купюри долара та євро в Україні суттєво подорожчали. Висхідний тренд розпочався неочікувано, хоча причини стрімкої девальвації гривні зрозумілі. Постає питання, чи буде американська валюта надалі рухатися в бік дорожчання.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чого чекати від курсу долара в лютому.

Що буде з курсом долара в Україні

Мінімальний офіційний курс гривні до долара у січні 2026 року зафіксувався на рівні 42,17 грн/дол., а максимальний досягнув рекордних 43,41 грн/дол. Девальвація гривні мала об’єктивні причини, тому ситуація була прогнозованою.

По-перше, середньорічний курс у державному бюджеті — 45,7 грн/дол., отже Національний банк лише рухає показник до закладеного рівня. По-друге, через нестачу коштів Україні вигідніше зарахувати західну фінансову допомогу за вищим курсом, аби закрити дефіцит бюджету.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Маємо девальвацію, але вона контрольована. Національний банк втручається, золотовалютні резерви зараз максимальні з часів незалежності. Думаю, темпи загальмуються, ми не вийдемо на 44-45 грн/дол. найближчим часом", — уточнив Плотніков.

На його думку, протягом лютого показник офіційного курсу гривні до долара не перетне психологічних рубіж 44 грн/дол. Він може відкотитися до 42 грн або підтягнутися до 43 грн і вище — все залежить від намірів НБУ та політики керованої гнучкості.

Які долари не вийде здати в обмінник

Раніше ми розповідали, які купюри долара вважаються в Україні неплатіжними. Фінансові установи не приймають на обмін готівку, випущену Федеральною резервною системою США до 1914 року. Але всі гроші, надруковані після вказаної дати, є дійсними.

"Банкам і небанківським установам під час здійснення валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії купюр іноземної валюти, які є законним платіжним засобом", — пояснили в НБУ.

Хіба що американська валюта містить ознаки сильного пошкодження чи зношення, тоді обмін неможливий. Такі долари залишається лише здати на інкасо, відправивши в іноземний банк-кореспондент для заміни. Однак послуга платна і не завжди окупається.

Що ще варто знати українцям

Також ми писали, що Національний банк наприкінці січня 2026 року знизив облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту — з 15,5% до 15%. Далі регулятор планує скоригувати у бік зменшення інші процентні ставки.