Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Курс доллара может готовить сюрприз на март — что будет с валютой

Курс доллара может готовить сюрприз на март — что будет с валютой

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 15:10
Курс доллара в марте 2026 года — что увидят украинцы в обменниках
Пункт обмена валюты, где украинцы могут купить или продать доллары. Фото: Новини.LIVE

Американская валюта демонстрировала резкий восходящий тренд в начале 2026 года, а в феврале девальвация гривны остановилась, позволяя украинцам выгодно обменять иностранные купюры. Однако "затишье" будет недолгим, поскольку нет оснований для снижения курсовых показателей.

Что будет с курсом доллара в марте 2026 года, рассказал редакции Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников.

Реклама
Читайте также:

Чего ждать от курса доллара

В госбюджет-2026 заложили среднегодовой официальный курс гривны к доллару на уровне 45,70 грн/долл. Это частично объясняет январскую девальвацию, когда произошел неожиданный скачок с 42,17 до 43,40 грн/долл.

Подобный тренд дает понять украинцам, что с каждым месяцем показатели будут двигаться вверх. Поэтому оснований ждать удешевления американской валюты в марте нет. Однако и стремительного удорожания доллара не предполагается в ближайшее время.

"В Украины сейчас 56 млрд долларов золотовалютных резервов, благодаря чему Национальный банк может контролировать и удерживать официальные курсы, выходя на рынок с определенными интервенциями. Дабы в марте доллар подорожал или подешевел, должно произойти что-то чрезвычайное", — констатировал экономист.

К таким непредсказуемым событиям можно отнести перемирие между Украиной и Россией, хотя укрепление гривны сразу не произойдет. Сначала на отечественный рынок должны зайти международные компании, начаться восстановление и инвестирование — только после этого доллар немного подешевеет в обменных пунктах.

В марте подобные сдвиги не ожидаются, так что официальный курс останется в диапазоне 42,80-43,50 грн/долл. с небольшой корректировкой в обе стороны. Психологический предел 44 грн/долл. показатели не пересекут.

Инфографика с курсом доллара и евро
Прогнозируемый официальный курс доллара и евро в марте. Фото: Новини.LIVE

Почему доллары могут не принять на обмен

Ранее мы рассказывали, что существует три главные причины отказа обменных пунктов принять доллары у клиентов. Две из них законны, а третья свидетельствует о нарушении финансовым учреждением норм. Граждане могут не продать свои иностранные купюры в таких случаях:

  • доллары выпущены давно, в частности до 1996 года;
  • банкноты имеют признаки сильного износа или повреждения;
  • наличные деньги сомнительны, то есть есть подозрение фальсификата.

Доллары старого образца действительно часто не принимают на обмен, однако это нарушение закона. Украинцам советуют жаловаться на финучреждение в полицию или Национальный банк. Признаки износа/повреждения свидетельствуют о потере платежеспособности, поэтому единственный вариант — сдать купюры на инкассо для замены в иностранном банке.

Сомнительные деньги изымают для проверки в НБУ и возвращают владельцу, если будет доказана подлинность наличных. В ином случае средства отправляют в полицию для расследования, ведь изготовление и распространение фальсификата влечет уголовную ответственность.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине можно снимать наличную иностранную валюту, в том числе доллары. Лимит на выдачу равен 100 000 грн в эквиваленте в сутки. Получить купюры еще можно в кассе банка, предварительно заказав сумму.

Также мы писали, что означают буквы на банкнотах евро. На наличных первой серии они соответствовали национальному центробанку, на евро второй серии — идентифицировали типографию, где выпустили банкноту в свет.

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации