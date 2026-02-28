Курс доллара в марте 2026 года — что увидят украинцы в обменниках

Пункт обмена валюты, где украинцы могут купить или продать доллары. Фото: Новини.LIVE

Американская валюта демонстрировала резкий восходящий тренд в начале 2026 года, а в феврале девальвация гривны остановилась, позволяя украинцам выгодно обменять иностранные купюры. Однако "затишье" будет недолгим, поскольку нет оснований для снижения курсовых показателей.

Что будет с курсом доллара в марте 2026 года, рассказал редакции Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников.

Реклама

Читайте также:

Чего ждать от курса доллара

В госбюджет-2026 заложили среднегодовой официальный курс гривны к доллару на уровне 45,70 грн/долл. Это частично объясняет январскую девальвацию, когда произошел неожиданный скачок с 42,17 до 43,40 грн/долл.

Подобный тренд дает понять украинцам, что с каждым месяцем показатели будут двигаться вверх. Поэтому оснований ждать удешевления американской валюты в марте нет. Однако и стремительного удорожания доллара не предполагается в ближайшее время.

"В Украины сейчас 56 млрд долларов золотовалютных резервов, благодаря чему Национальный банк может контролировать и удерживать официальные курсы, выходя на рынок с определенными интервенциями. Дабы в марте доллар подорожал или подешевел, должно произойти что-то чрезвычайное", — констатировал экономист.

К таким непредсказуемым событиям можно отнести перемирие между Украиной и Россией, хотя укрепление гривны сразу не произойдет. Сначала на отечественный рынок должны зайти международные компании, начаться восстановление и инвестирование — только после этого доллар немного подешевеет в обменных пунктах.

В марте подобные сдвиги не ожидаются, так что официальный курс останется в диапазоне 42,80-43,50 грн/долл. с небольшой корректировкой в обе стороны. Психологический предел 44 грн/долл. показатели не пересекут.

Прогнозируемый официальный курс доллара и евро в марте. Фото: Новини.LIVE

Почему доллары могут не принять на обмен

Ранее мы рассказывали, что существует три главные причины отказа обменных пунктов принять доллары у клиентов. Две из них законны, а третья свидетельствует о нарушении финансовым учреждением норм. Граждане могут не продать свои иностранные купюры в таких случаях:

доллары выпущены давно, в частности до 1996 года;

банкноты имеют признаки сильного износа или повреждения;

наличные деньги сомнительны, то есть есть подозрение фальсификата.

Доллары старого образца действительно часто не принимают на обмен, однако это нарушение закона. Украинцам советуют жаловаться на финучреждение в полицию или Национальный банк. Признаки износа/повреждения свидетельствуют о потере платежеспособности, поэтому единственный вариант — сдать купюры на инкассо для замены в иностранном банке.

Сомнительные деньги изымают для проверки в НБУ и возвращают владельцу, если будет доказана подлинность наличных. В ином случае средства отправляют в полицию для расследования, ведь изготовление и распространение фальсификата влечет уголовную ответственность.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине можно снимать наличную иностранную валюту, в том числе доллары. Лимит на выдачу равен 100 000 грн в эквиваленте в сутки. Получить купюры еще можно в кассе банка, предварительно заказав сумму.

Также мы писали, что означают буквы на банкнотах евро. На наличных первой серии они соответствовали национальному центробанку, на евро второй серии — идентифицировали типографию, где выпустили банкноту в свет.