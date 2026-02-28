Курс долара у березні 2026 року — чи поспішати українцям в обмінники

Пункт обміну валюти, де українці можуть купити чи продати долари. Фото: Новини.LIVE

Американська валюта демонструвала різкий висхідний тренд на початку 2026 року, а в лютому девальвація гривні зупинилася, дозволяючи українцям вигідно обміняти іноземні купюри. Проте "затишшя" довго не затримається, оскільки немає причин для падіння курсових показників.

Що буде з курсом долара в березні 2026 року, розповів редакції Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков.

Чого чекати від курсу долара

В держбюджет-2026 заклали середньорічний офіційний курс гривні до долара на рівні 45,70 грн/дол. Це частково пояснює січневу девальвацію, коли відбувся неочікуваний стрибок із 42,17 до 43,40 грн/дол.

Подібний тренд дає зрозуміти українцям, що з кожним місяцем показники будуть рухатися вгору. Тому підстав чекати здешевлення американської валюти в березні немає. Однак і стрімкого дорожчання долара не передбачається найближчим часом.

"В України зараз 56 млрд доларів золотовалютних резервів, завдяки чому Національний банк може контролювати й утримувати офіційні курси, виходячи на ринок з певними інтервенціями. Щоб у березні долар подорожчав або подешевшав, має відбутися щось надзвичайне", — констатував економіст.

До таких непередбачуваних подій можна віднести перемир’я між Україною та Росією, хоча укріплення гривні одразу не відбудеться. Спочатку на вітчизняний ринок повинні зайти міжнародні компанії, початися відбудова та інвестування — лише після цього долар трохи подешевшає в обмінних пунктах.

В березні подібні зрушення не очікуються, отже офіційний курс залишиться у сталому діапазоні 42,80-43,50 грн/дол. з невеликим коригуванням в обидві сторони. Психологічну межу 44 грн/дол. показники не перетнуть.

Прогнозований офіційний курс долара та євро в березні. Фото: Новини.LIVE

Чому долари можуть не прийняти на обмін

Раніше ми розповідали, що існує три головні причини відмови обмінних пунктів прийняти долари у клієнтів. Дві з них законні, а третя свідчить про порушення фінансовою установою норм. Громадяни можуть не продати свої іноземні купюри в таких випадках:

долари випущені давно, зокрема до 1996 року;

банкноти мають ознаки сильного зношення чи пошкодження;

готівка сумнівна, тобто є підозра фальсифікату.

Долари старого зразка дійсно часто не приймають на обмін, однак це порушення закону. Українцям радять скаржитися на фінустанову в поліцію чи Національний банк. Ознаки зношення/пошкодження свідчать про втрату платоспроможності, тому єдиний варіант — здати купюри на інкасо для заміни в іноземному банку.

Сумнівні купюри вилучають для перевірки в НБУ та повертають власнику, якщо буде доведена справжність готівки. У протилежному випадку гроші відправляють в поліцію для розслідування, адже виготовлення і поширення фальсифікату тягне кримінальну відповідальність.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні можна знімати готівкову іноземну валюту, зокрема долари. Ліміт на видачу дорівнює 100 000 грн в еквіваленті на добу. Отримати купюри ще можна в касі банку, попередньо замовивши суму.

Також ми писали, що означають літери на банкнотах євро. На готівці першої серії вони відповідали національному центробанку, на євро другої серії — ідентифікували друкарню, де випустили банкноту у світ.