Курс доллара и евро в ноябре — к чему готовиться украинцам

Дата публикации 31 октября 2025 18:25
обновлено: 13:54
Курс доллара и евро в Украине — сколько будет стоить валюта в ноябре 2025
Обменник валют в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Чтобы максимально выгодно купить купюры доллара или евро, украинцы тщательно следят за ситуацией на валютном рынке. В течение октября 2025 года наблюдались резкие скачки официальных курсов, а доллар вообще пересек психологическую черту в конце месяца.

Экономист Даниил Монин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, чего ожидать от курса доллара и евро на следующей неделе.

Что будет с курсом доллара

По состоянию на 1 октября показатель официального курса гривны к доллару находился на уровне 41,14 грн/долл., а уже 29 октября пересек границу 42 грн/долл. В течение четырех недель украинцы наблюдали за планомерным удорожанием американской валюты. Предполагается, что в ближайшее время восходящий тренд не покинет рынок.

"Реакция на соотношение в валютной паре доллар-евро после уменьшения 29 октября ставки Федеральной резервной системы США на 0,25% показывает, что укрепление евро уже не происходит, как это было раньше. Поэтому в ноябре ожидается переход к диапазону 1,15-1,16 долл./евро с 1,16-1,18 долл./евро", — отметил Даниил Монин.

Курс доллара и евро в ноябре — к чему готовиться украинцам - фото 1
Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

По его словам, существует высокая вероятность того, что Национальный банк будет немного поднимать официальный курс гривны к доллару. Это, с одной стороны, минимизирует инфляцию. С другой стороны, новый прогноз НБУ — улучшение годовой инфляции с 9,7% до 9,2% по итогам 2025 года.

Соответственно появляется возможность, уточнил экономист, для плавной девальвации курса национальной валюты с выведением его к показателю 43 грн/долл. на конец года. Однако в ближайшее время, прогнозирует специалист, украинцы увидят стоимость доллара на уровне чуть выше 42 грн.

Чего ждать от курса евро

Стоимость европейской валюты остается более-менее стабильной на протяжении последних трех месяцев. В октябре минимальный показатель курса был 48,13 грн/евро, максимальный — 48,97 грн/евро. По мнению Даниила Монина, учитывая небольшое смещение показателей в главной валютной паре, можно ожидать уменьшения разницы между официальными курсами гривна-доллар и гривна-евро в Украине.

Курс доллара и евро в ноябре — к чему готовиться украинцам - фото 2
Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"НБУ может поднять курс доллара при сохранении текущего курса гривна-евро в ноябре 2025 года. Я прогнозирую колебания в октябрьском диапазоне", — констатировал экономист.

Иными словами, евро не подорожает в ближайшее время, поскольку кардинальных сдвигов на валютном рынке не предвидится. В целом на курс влияет именно соотношение к доллару, который начал постепенно укрепляться после пересмотра базовой ставки ФРС.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, купюры евро старого образца, то есть выпущенные в 2002 году, останутся действительными в Украине. Даже после выпуска банкнот с новым дизайном деньги не потеряют свою платежеспособность.

Также мы писали, когда украинцам невыгодно покупать валюту. Курс доллара и евро обычно резко колеблется в начале или в конце недели, поскольку активизируются спекулятивные операции на рынке.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
