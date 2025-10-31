Курс долара та євро в Україні — скільки буде коштувати валюта в листопаді 2025

Обмінник валют у Києві. Фото: Новини.LIVE

Щоб максимально вигідно купити купюри долара чи євро, українці ретельно слідкують за ситуацією на валютному ринку. Протягом жовтня 2025 року спостерігалися різкі стрибки офіційних курсів, а долар взагалі перетнув психологічну межу наприкінці місяця.

Економіст Данило Монін розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чого очікувати від курсу долара та євро наступного тижня.

Що буде з курсом долара

Станом на 1 жовтня показник офіційного курсу гривні до долара перебував на рівні 41,14 грн/дол., а вже 29 жовтня перетнув межу 42 грн/дол. Упродовж чотирьох тижнів українці спостерігали за планомірним дорожчанням американської валюти. Передбачається, що найближчим часом висхідний тренд не залишить ринок.

"Реакція на співвідношення у валютній парі долар-євро після зменшення 29 жовтня ставки Федеральної резервної системи США на 0,25% показує, що зміцнення євро вже не відбувається, як це було раніше. Тому в листопаді очікується перехід до діапазону 1,15-1,16 дол./євро з 1,16-1,18 дол./євро", — зазначив Данило Монін.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

За його словами, існує висока ймовірність того, що Національний банк буде трохи піднімати офіційний курс гривні до долара. Це, з одного боку, мінімізує інфляцію. З іншого боку, новий прогноз НБУ — покращення річної інфляції з 9,7% до 9,2% за підсумками 2025 року.

Відповідно з'являється можливість, уточнив економіст, для плавної девальвації курсу національної валюти з виведенням його до показника 43 грн/дол. на кінець року. Однак найближчим часом, прогнозує фахівець, українці побачать вартість долара на рівні трохи вище 42 грн.

Чого чекати від курсу євро

Вартість європейської валюти залишається більш-менш стабільною протягом останніх трьох місяців. У жовтні мінімальний показник курсу був 48,13 грн/євро, максимальний — 48,97 грн/євро. На думку Данила Моніна, враховуючи невелике зміщення показників у головній валютній парі, можна очікувати зменшення різниці між офіційними курсами гривня-долар і гривня-євро в Україні.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"НБУ може підняти курс долара при збереженні поточного курсу гривня-євро в листопаді 2025 року. Я прогнозую коливання в жовтневому діапазоні", — констатував економіст.

Іншими словами, євро не подорожчає найближчим часом, оскільки кардинальних зрушень на валютному ринку не передбачається. Загалом на курс впливає саме співвідношення до долара, який почав поступово зміцнюватися після перегляду базової ставки ФРС.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, купюри євро старого зразка, тобто випущені у 2002 році, залишаться дійсними в Україні. Навіть після випуску банкнот із новим дизайном гроші не втратять свою платоспроможність.

Також ми писали, коли українцям невигідно купувати валюту. Курс долара та євро зазвичай різко коливається на початку або наприкінці тижня, оскільки активізуються спекулятивні операції на ринку.