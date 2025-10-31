Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Курс долара та євро в листопаді — до чого готуватися українцям

Курс долара та євро в листопаді — до чого готуватися українцям

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 18:25
Оновлено: 13:54
Курс долара та євро в Україні — скільки буде коштувати валюта в листопаді 2025
Обмінник валют у Києві. Фото: Новини.LIVE

Щоб максимально вигідно купити купюри долара чи євро, українці ретельно слідкують за ситуацією на валютному ринку. Протягом жовтня 2025 року спостерігалися різкі стрибки офіційних курсів, а долар взагалі перетнув психологічну межу наприкінці місяця.

Економіст Данило Монін розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чого очікувати від курсу долара та євро наступного тижня.

Реклама
Читайте також:

Що буде з курсом долара

Станом на 1 жовтня показник офіційного курсу гривні до долара перебував на рівні 41,14 грн/дол., а вже 29 жовтня перетнув межу 42 грн/дол. Упродовж чотирьох тижнів українці спостерігали за планомірним дорожчанням американської валюти. Передбачається, що найближчим часом висхідний тренд не залишить ринок.

"Реакція на співвідношення у валютній парі долар-євро після зменшення 29 жовтня ставки Федеральної резервної системи США на 0,25% показує, що зміцнення євро вже не відбувається, як це було раніше. Тому в листопаді очікується перехід до діапазону 1,15-1,16 дол./євро з 1,16-1,18 дол./євро", — зазначив Данило Монін.

Курс долара та євро в листопаді — до чого готуватися українцям - фото 1
Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ 

За його словами, існує висока ймовірність того, що Національний банк буде трохи піднімати офіційний курс гривні до долара. Це, з одного боку, мінімізує інфляцію. З іншого боку, новий прогноз НБУ — покращення річної інфляції з 9,7% до 9,2% за підсумками 2025 року.

Відповідно з'являється можливість, уточнив економіст, для плавної девальвації курсу національної валюти з виведенням його до показника 43 грн/дол. на кінець року. Однак найближчим часом, прогнозує фахівець, українці побачать вартість долара на рівні трохи вище 42 грн.

Чого чекати від курсу євро

Вартість європейської валюти залишається більш-менш стабільною протягом останніх трьох місяців. У жовтні мінімальний показник курсу був 48,13 грн/євро, максимальний — 48,97 грн/євро. На думку Данила Моніна, враховуючи невелике зміщення показників у головній валютній парі, можна очікувати зменшення різниці між офіційними курсами гривня-долар і гривня-євро в Україні.

Курс долара та євро в листопаді — до чого готуватися українцям - фото 2
Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ 

"НБУ може підняти курс долара при збереженні поточного курсу гривня-євро в листопаді 2025 року. Я прогнозую коливання в жовтневому діапазоні", — констатував економіст.

Іншими словами, євро не подорожчає найближчим часом, оскільки кардинальних зрушень на валютному ринку не передбачається. Загалом на курс впливає саме співвідношення до долара, який почав поступово зміцнюватися після перегляду базової ставки ФРС.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, купюри євро старого зразка, тобто випущені у 2002 році, залишаться дійсними в Україні. Навіть після випуску банкнот із новим дизайном гроші не втратять свою платоспроможність.

Також ми писали, коли українцям невигідно купувати валюту. Курс долара та євро зазвичай різко коливається на початку або наприкінці тижня, оскільки активізуються спекулятивні операції на ринку.

курс валют курс долара курс євро гроші обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації