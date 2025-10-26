Видео
Курс доллара резко взлетел — к чему готовиться в ближайшее время

Курс доллара резко взлетел — к чему готовиться в ближайшее время

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 08:40
обновлено: 08:04
Курс доллара резко пошел вверх — что будет со стоимостью валюты в ближайшее время
Доллары в руках. Фото: Unsplash

Для выгодной покупки валюты украинцы следят за тенденциями на рынке и выбирают дни, когда курсы падают. Однако в октябре граждане столкнулись с неожиданной тенденцией — официальный курс гривны к доллару поймал резкий восходящий тренд. На наличном рынке стоимость американской валюты уже пересекла психологический рубеж.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом доллара в Украине в ближайшее время.

Читайте также:

Чего ждать от курса доллара

По состоянию на 1 октября 2025 года официальный курс гривны к доллару находился на уровне 41,14 грн/долл., а уже в конце месяца, 27 октября, показатель поднимется до психологического рубежа — 41,99 грн/долл. Возникает вопрос, почему изменилась тенденция на валютном рынке, учитывая стабильные колебания в течение сентября.

Курс доллара резко взлетел — к чему готовиться в ближайшее время - фото 1
Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

По словам экономиста, восходящий тренд был прогнозируемым, поскольку Национальный банк стремится к концу 2025 года дотянуть официальный курс до параметров, которые закладывались при формировании государственного бюджета. С другой стороны, большое влияние на колебания имели требования Международного валютного фонда.

"Сказались переговоры с миссией МВФ, которая рекомендовала Украине немного девальвировать гривну и выйти на параметры 45 грн/долл. в следующем году. Тогда очередной транш можно будет конвертировать по высокому курсу, и это приведет к поступлению большей суммы финансовой помощи в бюджет", — констатировал Плотников.

Итак, начало движения на валютном рынке связано с требованиями МВФ по девальвации гривны и спровоцировано прагматизмом. Учитывая это, специалист прогнозирует колебания официального курса на уровне 42 грн/долл. в ноябре.

Каких купюр доллара следует избегать

Ранее мы рассказывали, что украинцам стоит избегать долларов старого образца, поскольку некоторые финансовые учреждения могут отказать в обмене или установить дополнительную комиссию/двойной курс. НБУ запретил подобные действия, однако недобросовестные обменники нередко нарушают требования регулятора, несмотря на риск потерять лицензию.

Также следует с осторожностью покупать номиналы 100 и 50 долларов США, особенно на черном рынке. По данным Национального банка, злоумышленники чаще всего подделывают именно эти купюры (90% и 9% от общего количества изъятых в 2024 году фальшивок). Чтобы избежать проблем, лучше обходить стороной частных лиц на улице, предлагающих обмен валюты по выгодному курсу.

Напомним, Даниил Гетманцев рассказал, ждать ли украинцам доллар по 50 грн в 2029 году. Скачок официального курса возможен при условии недостаточной финансовой помощи от международных партнеров Украины.

Также мы писали, что украинцы могут обменивать любую сумму валюты, поскольку Нацбанк снял все ограничения еще в 2023 году. Главное, дабы у финансового учреждения хватало запасов долларов или евро.

курс валют курс доллара деньги доллар обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
