Курс долара різко пішов вгору — що буде з вартістю валюти найближчим часом

Долари в руках. Фото: Unsplash

Для вигідної купівлі валюти українці слідкують за тенденціями на ринку та обирають дні, коли курси падають. Однак у жовтні громадяни стикнулися з неочікуваною тенденцією — офіційний курс гривні до долара спіймав різкий висхідний тренд. На готівковому ринку вартість американської валюти вже перетнула психологічний рубіж.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом долара в Україні найближчим часом.

Чого чекати від курсу долара

Станом на 1 жовтня 2025 року офіційний курс гривні до долара перебував на рівні 41,14 грн/дол., а вже наприкінці місяця, 27 жовтня, показник підніметься до психологічної межі — 41,99 грн/дол. Постає питання, чому змінилася тенденція на валютному ринку, враховуючи стабільні коливання протягом вересня.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

За словами економіста, висхідний тренд був прогнозованим, оскільки Національний банк прагне до кінця 2025 року дотягнути офіційний курс до параметрів, які закладалися при формуванні державного бюджету. З іншого боку, великий вплив на коливання мали вимоги Міжнародного валютного фонду.

"Далися взнаки перемовини з місією МВФ, яка рекомендувала Україні дещо девальвувати гривню та вийти на параметри 45 грн/дол. у наступному році. Тоді черговий транш можна буде конвертувати по високому курсу, і це призведе до надходження більшої суми фінансової допомоги в бюджет", — констатував Плотніков.

Отож, початок руху на валютному ринку пов'язаний із вимогами МВФ щодо девальвації гривні та спровокований прагматизмом. Враховуючи це, фахівець прогнозує коливання офіційного курсу на рівні 42 грн/дол. у листопаді.

Яких купюр долара слід уникати

Раніше ми розповідали, що українцям варто уникати доларів старого зразка, оскільки деякі фінансові установи можуть відмовити в обміні чи встановити додаткову комісію/подвійний курс. НБУ заборонив подібні дії, однак недобросовісні обмінники нерідко порушують вимоги регулятора попри ризик втратити ліцензію.

Також слід з обережністю купувати номінали 100 та 50 доларів США, особливо на чорному ринку. За даними Національного банку, зловмисники найчастіше підробляють саме ці купюри (90% та 9% від загальної кількості вилучених у 2024 році фальшивок). Аби уникнути проблем, краще обходити стороною приватних осіб на вулиці, які пропонують обмін валюти за вигідним курсом.

Нагадаємо, Данило Гетманцев розповів, чи чекати українцям долар по 50 грн у 2029 році. Стрибок офіційного курсу можливий за умови недостатньої фінансової допомоги від міжнародних партнерів України.

Також ми писали, що українці можуть обмінювати будь-яку суму валюти, оскільки Нацбанк зняв усі обмеження ще у 2023 році. Головне, щоб у фінансової установи вистачало запасів доларів або євро.