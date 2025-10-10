Видео
Україна
Видео

Курс доллара подскочил — где купить валюту дешевле 10 октября

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 12:33
Курс доллара в банках и обменниках начал расти - где выгоднее купить валюту 10 октября
Доллары в руках. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара к гривне на 10 октября на уровне 41,51 грн/долл., что на 10 копеек больше, чем накануне. Подорожала американская валюта также в банках и обменниках.

Новини.LIVE рассказывают, где сегодня выгоднее всего покупать доллары.

Читайте также:

Курс доллара в банках 10 октября

Согласно данным портала "Минфин", в украинских банках купить доллар сегодня можно в среднем по 41,67 грн.

Самый низкий наличный курс продажи установил Коминбанк — 41,56 грн/долл.

Дороже всего американскую валюту продают Украинский банк реконструкции и развития и ПУМБ — 41,90 грн/долл.

В других финансовых учреждениях курс продажи такой:

  • Альянс Банк — 41,60 грн/долл;
  • Правэкс Банк — 41,65 грн/долл;
  • ПриватБанк — 41,67 грн/долл;
  • Райффайзен Банк — 41,69 грн/долл;
  • Европромбанк — 41,70 грн/долл;
  • Агропросперис Банк — 41,72 грн/долл;
  • Сенс Банк — 41,75 грн/долл;
  • Прокредит Банк — 41,75 грн/долл;
  • Юнекс Банк — 41,76 грн/долл;
  • Идея Банк — 41,85 грн/долл.
Курс долара 10 жовтня
Курс доллара в банках 10 октября. Фото: скриншот

За сколько можно купить доллары в обменных пунктах

Средний курс доллара в обменниках в пятницу, 10 октября — 41,49 грн/долл. Однако стоит учесть, что он может неоднократно меняться в течение суток из-за колебаний на межбанковском валютном рынке.

На изменение курса также влияют спрос и предложение среди населения — если много людей хотят купить доллары, курс растет, а если наоборот, доллары активно продают, он может снизиться. Именно поэтому, чтобы выгодно купить валюту, нужно постоянно мониторить ситуацию в конкретном городе.

Чего ожидать от доллара в дальнейшем

Экономист Даниил Монин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новости.LIVE, что ожидать потенциального подорожания американской валюты в ближайшее время не стоит. Национальный банк, реализуя политику управляемой гибкости, будет удерживать показатели в постоянном диапазоне и не позволит им резко вырасти без веской причины.

"НБУ продолжит удерживать гривну на текущем уровне — курс будет находиться в диапазоне 41,3-42 грн/долл. в течение октября. Сейчас я рекомендую покупать только доллары, учитывая большую разницу в стоимости с евро", — отметил специалист.

Уже с ноября возможны колебания официального курса, поскольку на 28-29 октября запланировано очередное заседание ФРС. На предыдущей встрече председатель Федеральной резервной системы анонсировал еще два пересмотра процентной ставки. Поэтому удорожание доллара исключать нельзя.

Ранее мы писали, что украинцам могут продавать нетипичные доллары и объясняли, что не так с этими банкнотами.

Также узнавайте, какие купюры доллара и евро не следует накапливать.

Виктория Илюхина
Автор:
Виктория Илюхина
