Курс доллара в банках и обменниках начал расти - где выгоднее купить валюту 10 октября

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара к гривне на 10 октября на уровне 41,51 грн/долл., что на 10 копеек больше, чем накануне. Подорожала американская валюта также в банках и обменниках.

Курс доллара в банках 10 октября

Согласно данным портала "Минфин", в украинских банках купить доллар сегодня можно в среднем по 41,67 грн.

Самый низкий наличный курс продажи установил Коминбанк — 41,56 грн/долл.

Дороже всего американскую валюту продают Украинский банк реконструкции и развития и ПУМБ — 41,90 грн/долл.

В других финансовых учреждениях курс продажи такой:

Альянс Банк — 41,60 грн/долл;

Правэкс Банк — 41,65 грн/долл;

ПриватБанк — 41,67 грн/долл;

Райффайзен Банк — 41,69 грн/долл;

Европромбанк — 41,70 грн/долл;

Агропросперис Банк — 41,72 грн/долл;

Сенс Банк — 41,75 грн/долл;

Прокредит Банк — 41,75 грн/долл;

Юнекс Банк — 41,76 грн/долл;

Идея Банк — 41,85 грн/долл.

За сколько можно купить доллары в обменных пунктах

Средний курс доллара в обменниках в пятницу, 10 октября — 41,49 грн/долл. Однако стоит учесть, что он может неоднократно меняться в течение суток из-за колебаний на межбанковском валютном рынке.

На изменение курса также влияют спрос и предложение среди населения — если много людей хотят купить доллары, курс растет, а если наоборот, доллары активно продают, он может снизиться. Именно поэтому, чтобы выгодно купить валюту, нужно постоянно мониторить ситуацию в конкретном городе.

Чего ожидать от доллара в дальнейшем

Экономист Даниил Монин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новости.LIVE, что ожидать потенциального подорожания американской валюты в ближайшее время не стоит. Национальный банк, реализуя политику управляемой гибкости, будет удерживать показатели в постоянном диапазоне и не позволит им резко вырасти без веской причины.

"НБУ продолжит удерживать гривну на текущем уровне — курс будет находиться в диапазоне 41,3-42 грн/долл. в течение октября. Сейчас я рекомендую покупать только доллары, учитывая большую разницу в стоимости с евро", — отметил специалист.

Уже с ноября возможны колебания официального курса, поскольку на 28-29 октября запланировано очередное заседание ФРС. На предыдущей встрече председатель Федеральной резервной системы анонсировал еще два пересмотра процентной ставки. Поэтому удорожание доллара исключать нельзя.

