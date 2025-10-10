Відео
Головна Економіка Курс долара різко підскочив — де купити валюту дешевше 10 жовтня

Курс долара різко підскочив — де купити валюту дешевше 10 жовтня

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 12:33
Курс долара в банках та обмінниках почав зростати — де вигідніше купити валюту 10 жовтня
Долари в руках. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України встановив офіційний курс долара до гривні на 10 жовтня на рівні 41,51 грн/дол., що на 10 копійок більше, ніж у переддень. Подорожчала американська валюта також в банках та обмінниках.

Новини.LIVE розповідають, де сьогодні найвигідніше купувати долари.

Курс долара в банках 10 жовтня

Згідно з даними порталу "Мінфін", в українських банках купити долар сьогодні можна в середньому по 41,67 грн. 

Найнижчий готівковий курс продажу встановив Комінбанк — 41,56 грн/дол.

Найдорожче американську валюту продають Український банк реконструкції та розвитку й ПУМБ — 41,90 грн/дол. 

В інших фінансових установах курс продажу такий:

  • Альянс Банк — 41,60 грн/дол.;
  • Правекс Банк — 41,65 грн/дол.;
  • ПриватБанк — 41,67 грн/дол.;
  • Райффайзен Банк — 41,69 грн/дол.;
  • Європромбанк — 41,70 грн/дол.;
  • Агропросперіс Банк — 41,72 грн/дол.;
  • Сенс Банк — 41,75 грн/дол.;
  • Прокредит Банк — 41,75 грн/дол.;
  • Юнекс Банк — 41,76 грн/дол.;
  • Ідея Банк — 41,85 грн/дол.
Курс долара 10 жовтня
Курс долара в банках 10 жовтня. Фото: скриншот

За скільки можна купити долари в обмінних пунктах

Середній курс долара в обмінниках у п'ятницю, 10 жовтня — 41,49 грн/дол. Проте варто врахувати, що він може неодноразово змінюватися протягом доби через коливання на міжбанківському валютному ринку, де банки купують і продають валюту один одному.

На зміну курсу також впливають попит і пропозиція серед населення — якщо багато людей хочуть купити долари, курс зростає, а якщо навпаки, долари активно продають, він може знизитися. Саме тому, щоб вигідно купити валюту, потрібно постійно моніторити ситуацію в конкретному місті.

Чого очікувати від долара надалі

Економіст Данило Монін розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що очікувати потенційного дорожчання американської валюти найближчим часом не варто. Національний банк, реалізуючи політику керованої гнучкості, втримуватиме показники у сталому діапазоні та не дозволить їм різко зрости без вагомої причини.

"НБУ продовжить утримувати гривню на поточному рівні - курс перебуватиме в діапазоні 41,3-42 грн/дол. упродовж жовтня. Зараз я рекомендую купувати тільки долари, враховуючи велику різницю у вартості з євро", — зазначив фахівець.

Вже з листопада можливі коливання офіційного курсу, оскільки на 28-29 жовтня заплановане чергове засідання ФРС. На попередній зустрічі голова Федеральної резервної системи анонсував ще два перегляди відсоткової ставки. Тому дорожчання долара виключати не можна.

Раніше ми писали, що українцям можуть продавати нетипові долари та пояснювали, що не так з цими банкнотами. 

Також дізнавайтеся, які купюри долара та євро не слід накопичувати.

курс долара банки долар обмінники обмін валют
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
