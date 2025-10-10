Курс долара в банках та обмінниках почав зростати — де вигідніше купити валюту 10 жовтня

Долари в руках. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України встановив офіційний курс долара до гривні на 10 жовтня на рівні 41,51 грн/дол., що на 10 копійок більше, ніж у переддень. Подорожчала американська валюта також в банках та обмінниках.

Новини.LIVE розповідають, де сьогодні найвигідніше купувати долари.

Курс долара в банках 10 жовтня

Згідно з даними порталу "Мінфін", в українських банках купити долар сьогодні можна в середньому по 41,67 грн.

Найнижчий готівковий курс продажу встановив Комінбанк — 41,56 грн/дол.

Найдорожче американську валюту продають Український банк реконструкції та розвитку й ПУМБ — 41,90 грн/дол.

В інших фінансових установах курс продажу такий:

Альянс Банк — 41,60 грн/дол.;

Правекс Банк — 41,65 грн/дол.;

ПриватБанк — 41,67 грн/дол.;

Райффайзен Банк — 41,69 грн/дол.;

Європромбанк — 41,70 грн/дол.;

Агропросперіс Банк — 41,72 грн/дол.;

Сенс Банк — 41,75 грн/дол.;

Прокредит Банк — 41,75 грн/дол.;

Юнекс Банк — 41,76 грн/дол.;

Ідея Банк — 41,85 грн/дол.

Курс долара в банках 10 жовтня. Фото: скриншот

За скільки можна купити долари в обмінних пунктах

Середній курс долара в обмінниках у п'ятницю, 10 жовтня — 41,49 грн/дол. Проте варто врахувати, що він може неодноразово змінюватися протягом доби через коливання на міжбанківському валютному ринку, де банки купують і продають валюту один одному.

На зміну курсу також впливають попит і пропозиція серед населення — якщо багато людей хочуть купити долари, курс зростає, а якщо навпаки, долари активно продають, він може знизитися. Саме тому, щоб вигідно купити валюту, потрібно постійно моніторити ситуацію в конкретному місті.

Чого очікувати від долара надалі

Економіст Данило Монін розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що очікувати потенційного дорожчання американської валюти найближчим часом не варто. Національний банк, реалізуючи політику керованої гнучкості, втримуватиме показники у сталому діапазоні та не дозволить їм різко зрости без вагомої причини.

"НБУ продовжить утримувати гривню на поточному рівні - курс перебуватиме в діапазоні 41,3-42 грн/дол. упродовж жовтня. Зараз я рекомендую купувати тільки долари, враховуючи велику різницю у вартості з євро", — зазначив фахівець.

Вже з листопада можливі коливання офіційного курсу, оскільки на 28-29 жовтня заплановане чергове засідання ФРС. На попередній зустрічі голова Федеральної резервної системи анонсував ще два перегляди відсоткової ставки. Тому дорожчання долара виключати не можна.

