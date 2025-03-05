Курс доллара отреагировал на новости из США — что происходит с валютой в Украине

Обменник валюты в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

На геополитические сдвиги, в частности конфликт Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме, украинский валютный рынок отреагировал сдержанно. Курс доллара не взлетел до небес, чего ожидали наши граждане. Определенный скачок на наличном рынке был, но непродолжительный.

Об этом рассказал в комментарии редакции Новини.LIVE финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Сразу после ссоры между президентами Украины и США произошел скачок стоимости доллара. В обменниках курс поднялся до 42 грн/долл. и превысил психологическую отметку. Так наличный рынок отреагировал на нестабильную геополитическую ситуацию. Но колебания длились недолго: уже 3 марта показатели стабилизировались, снизившись до 41,8 грн/долл.

Динамика курса доллара на наличном рынке. Фото: скриншот/Минфин

"Мы наблюдали незначительное ослабление гривны. Реакция была в пятницу. На наличном рынке расширился спред, вырос курс покупки. Это, пожалуй, все негативные последствия. На межбанке реакции не было никакой. Да и не может быть. Ведь мы находимся в рынке с очень существенными ограничениями", — отметил Шевчишин.

Как видно, политика Дональда Трампа и его негативные высказывания в сторону Украины или Зеленского никак не влияют на позиции доллара. Поэтому гражданам не стоит волноваться за резкие взлеты курса, скупать иностранную валюту, пока она не подорожала, или переходить на евро.

Однако эксперт констатировал: прогнозируемая девальвация гривны не остановится. В государственном бюджете заложен курс 45 грн/долл. до конца 2025 года, поэтому Национальный банк продолжит сдерживать показатели, планомерно отпуская курс для достижения запланированного уровня.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, разговоры о приближении мирных переговоров никак не влияют на валютный рынок в Украине. Американская валюта не упадет в цене, а гривна не прекратит девальвацию. Возможно лишь временное "замораживание" курса.

Также мы писали, к каким показателям курс доллара в Украине не вернется. Эксперты уверены, что американская валюта не будет стоить 20 или 30 грн, как было до полномасштабной войны. Это факт, который украинцы должны морально принять.