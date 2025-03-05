Курс долара відреагував на новини з США — що відбувається з валютою в Україні

Обмінник валюти в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

На геополітичні зрушення, зокрема конфлікт Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Білому домі, український валютний ринок відреагував стримано. Курс долара не здійнявся до небес, чого очікували наші громадяни. Певний стрибок на готівковому ринку був, але нетривалий.

Про це розповів у коментарі редакції Новини.LIVE фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Одразу після сварки між президентами України та США відбувся стрибок вартості долара. В обмінниках курс піднявся до 42 грн/дол. і перевищив психологічну позначку. Так готівковий ринок відреагував на нестабільну геополітичну ситуацію. Але коливання тривали недовго: вже 3 березня показники стабілізувалися, знизившись до 41,8 грн/дол.

Динаміка курсу долара на готівковому ринку. Фото: скриншот/Мінфін

"Ми спостерігали незначне ослаблення гривні. Реакція була в п'ятницю. На готівковому ринку розширився спред, зріс курс купівлі. Це, мабуть, усі негативні наслідки. На міжбанку реакції не було жодної. Та й не може бути. Адже ми перебуваємо в ринку з дуже істотними обмеженнями", — зауважив Шевчишин.

Як видно, політика Дональда Трампа і його негативні висловлювання в бік України чи Зеленського ніяк не впливають на позиції долара. Тож громадянам не варто хвилюватися за різкі злети курсу, скуповувати іноземну валюту, поки вона не подорожчала, чи переходити на євро.

Однак експерт констатував: прогнозована девальвація гривні не зупиниться. В державному бюджеті закладено курс 45 грн/дол. до кінця 2025 року, тож Національний банк продовжить стримувати показники, планомірно відпускаючи курс для досягнення запланованого рівня.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, розмови про наближення мирних перемовин жодним чином не впливають на валютний ринок в Україні. Американська валюта не впаде в ціні, а гривня не припинить девальвацію. Можливе лише тимчасове "замороження" курсу.

Також ми писали, до яких показників курс долара в Україні не повернеться. Експерти впевнені, що американська валюта не коштуватиме 20 чи 30 грн, як було до повномасштабної війни. Це факт, який українці повинні морально прийняти.