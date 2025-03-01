Сварка між Зеленським і Трампом — як відреагував курс долара в Україні

Володимир Зеленський і Дональд Трамп на зустрічі в Білому домі. Фото: Reuters

Зустріч президентів України та США у Білому домі 28 лютого мала стати вагомим кроком до посилення відносин між Києвом і Вашингтоном. Натомість Володимир Зеленський і Дональд Трамп посварилися у прямому ефірі. Конфлікт зірвав підписання угоди про корисні копалини, яку так довго готували. Постає питання, чи вплинула ситуація на курс долара в Україні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з курсом американської валюти на тлі публічної сварки Зеленського і Трампа.

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Національний банк розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 41,51 грн/дол. станом на 28 лютого. Такий же показник зафіксували на 1 березня. Проте у неділю, 2 березня, відбудеться різке падіння курсу на 8 копійок — до 41,43 грн/дол.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

На готівковому ринку спостерігається протилежна ситуація. 28 лютого обмінники продавали долари за 41,64 грн/дол., а купували — за 41,52 грн/дол. Вже наступного дня показники різко злетіли вгору до такого рівня:

купівля — 41,84 грн/дол.;

продаж — 41,59 грн/дол.

Варто уточнити, що готівковий ринок зазвичай повторює динаміку офіційного курсу гривні до долара. Тобто можна було чекати незначного падіння показників у суботу-неділю. Натомість вектор звернув в інший бік, і не виключено, що поштовхом стала напружена розмова двох лідерів у Білому домі.

Динаміка курсу долара на готівковому ринку. Фото: скриншот/Мінфін

Чи впливають слова Трампа на курс долара

Ми запитали в доктора економічних наук Олексія Плотнікова, чи здатні негативні висловлювання президента США у бік України вплинути на курс долара. Експерт зауважив: прямої кореляції між тезами Дональда Трампа і коливаннями курсових показників немає.

"Його слова здатні сколихнути, наприклад, котування українських акцій на варшавській біржі. Нещодавно вони знизились на 8% після різкої критики Трампа. Плюс є вплив на попит щодо облігацій внутрішньої державної позики. Але якщо дивитися на співвідношення гривні та долара, то нічого кардинально не зміниться", — розповів експерт редакції Новини.LIVE.

Пояснення просте: ставлення до долара в Україні більш фундаментальне, ніж до конкретного президента США. Це валюта, з якою традиційно працюють великі світові держави. Тому висновок один — дії поточного глави Сполучених Штатів Америки майже не впливають на курс.

Нагадаємо, на тлі перемовин про припинення бойових дій в Україні постає питання, що буде з курсом долара. Експерти сходяться на думці, що американська валюта не подешевшає після завершення війни. Скоріше за все, курс тимчасово "заморозять", а гривня може трохи зміцнитися.

Також ми писали, до яких показників курс долара в Україні ніколи не повернеться. Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів, що українцям не варто сподіватися на довоєнні показники. Долар більше не коштуватиме 20 або 30 грн, із цим фактом треба змиритися.