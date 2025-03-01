Ссора между Зеленским и Трампом — как отреагировал курс доллара в Украине

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на встрече в Белом доме. Фото: Reuters

Встреча президентов Украины и США в Белом доме 28 февраля должна была стать весомым шагом к усилению отношений между Киевом и Вашингтоном. Вместо этого Владимир Зеленский и Дональд Трамп поссорились в прямом эфире. Конфликт сорвал подписание соглашения о полезных ископаемых, которое так долго готовили. Возникает вопрос, повлияла ли ситуация на курс доллара в Украине.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с курсом американской валюты на фоне публичной ссоры Зеленского и Трампа.

Читайте также:

Курс доллара после ссоры Зеленского и Трампа

Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 41,51 грн/долл. по состоянию на 28 февраля. Такой же показатель зафиксировали на 1 марта. Однако в воскресенье, 2 марта, произойдет резкое падение курса на 8 копеек — до 41,43 грн/долл.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

На наличном рынке наблюдается противоположная ситуация. 28 февраля обменники продавали доллары по 41,64 грн/долл., а покупали — по 41,52 грн/долл. Уже на следующий день показатели резко взлетели вверх до такого уровня:

покупка — 41,84 грн/долл.;

продажа — 41,59 грн/долл.

Стоит уточнить, что наличный рынок обычно повторяет динамику официального курса гривны к доллару. То есть можно было ожидать незначительного падения показателей в субботу-воскресенье. Вместо этого вектор свернул в другую сторону, и не исключено, что толчком стал напряженный разговор двух лидеров в Белом доме.

Динамика курса доллара на наличном рынке. Фото: скриншот/Минфин

Влияют ли слова Трампа на курс доллара

Мы спросили у доктора экономических наук Алексея Плотникова, способны ли негативные высказывания президента США в сторону Украины повлиять на курс доллара. Эксперт отметил: прямой корреляции между тезисами Дональда Трампа и колебаниями курсовых показателей нет.

"Его слова способны всколыхнуть, например, котировки украинских акций на варшавской бирже. Недавно они снизились на 8% после резкой критики Трампа. Плюс есть влияние на спрос по облигациям внутреннего государственного займа. Но если смотреть на соотношение гривны и доллара, то ничего кардинально не изменится", — рассказал эксперт редакции Новини.LIVE.

Объяснение простое: отношение к доллару в Украине более фундаментальное, чем к конкретному президенту США. Это валюта, с которой традиционно работают крупные мировые державы. Поэтому вывод один — действия текущего главы Соединенных Штатов Америки почти не влияют на курс.

Напомним, на фоне переговоров о прекращении боевых действий в Украине встает вопрос, что будет с курсом доллара. Эксперты сходятся во мнении, что американская валюта не подешевеет после завершения войны. Скорее всего, курс временно "заморозят", а гривна может немного укрепиться.

Также мы писали, к каким показателям курс доллара в Украине никогда не вернется. Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал, что украинцам не стоит надеяться на довоенные показатели. Доллар больше не будет стоить 20 или 30 грн, с этим фактом надо смириться.