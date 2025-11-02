Видео
Видео

Курс доллара не остановится — чего ждать на валютном рынке

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 08:10
обновлено: 08:53
Обмен долларов в Украине — что будет с курсом в ноябре и к чему готовиться
Пункт обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Иностранные купюры, в частности доллар и евро, подорожали в октябре. На валютном рынке Украины произошли колебания, которых мало кто ожидал. Эксперты прогнозируют сохранение восходящего тренда в ближайшее время, особенно для американской валюты.

Экономист Даниил Монин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом доллара на следующей неделе.

Читайте также:

Чего ждать от курса доллара

За октябрь 2025 года официальный курс гривны к доллару поднялся с самого низкого уровня 41,14 грн/долл. до 42,08 грн/долл. Уже на понедельник, 3 ноября, Национальный банк рассчитал показатель 41,89 грн/долл. Планомерное удорожание американской валюты продолжится в ближайшее время, прогнозирует экономист, а восходящий тренд еще долго будет фиксироваться на рынке.

"Реакция на соотношение в валютной паре доллар-евро после уменьшения 29 октября ставки Федеральной резервной системы США на 0,25% показывает, что укрепление евро уже не происходит, как это было раньше. Поэтому в ноябре ожидается переход к диапазону 1,15-1,16 долл./евро с 1,16-1,18 долл./евро", — констатировал Даниил Монин.

Поэтому НБУ, вероятно, будет поднимать официальный курс гривны к доллару, оставив стоимость евро на постоянном уровне, дабы уменьшить разницу между показателями гривна-доллар и гривна-евро в Украине. Такой подход поможет минимизировать инфляцию и плавно девальвировать национальную валюту с выводом до уровня 43 грн/долл. на конец 2025 года.

Курс доллара не остановится — чего ждать на валютном рынке - фото 1
Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Когда лучше всего покупать доллары

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у финансового аналитика Богдана Яремчика, когда наиболее выгодное время в течение недели для совершения обменных операций. По его словам, в понедельник-вторник рынок только начинает "включаться" после выходных, поэтому резких колебаний обычно нет.

В конце недели, перед завершением торгов, часто возникает повышенное спекулятивное движение, провоцирующее удорожание валюты. Поэтому пятница — не лучший день для покупки долларов. Получается, наиболее выгодно совершать обмен в среду или четверг, когда на рынке отсутствует ажиотаж.

Плюс Богдан Яремчик рекомендует обращаться в обменные пункты ближе к середине месяца — с 10 по 20 числа. Это наименее активный период, когда большинство платежей закрыты, но открываются комфортные "окна" для покупки иностранных купюр.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, МВФ прогнозирует курс 50 грн/долл. только в 2029 году, тогда как в 2026-м ожидается 45,4 грн/долл. По словам Даниила Гетманцева, в случае сохранения международной поддержки оснований для резких скачков курса не будет.

Также мы писали, когда украинцам невыгодно покупать валюту в течение недели. Худшими днями для обмена долларов считаются понедельник, вторник и пятница, а лучшими — среда и четверг.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
