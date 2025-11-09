Видео
Видео

Курс доллара не планирует останавливаться — чего ждать украинцам

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 09:10
обновлено: 07:18
Курс доллара в Украине — что будет со стоимостью и надо ли покупать валюту в ноябре
Вывеска обменника валюты. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут выгодно покупать или продавать купюры доллара благодаря регулярному мониторингу ситуации на валютном рынке. В ноябре американская валюта продолжила дорожать, хотя отслеживались определенные признаки нисходящей тенденции.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с курсом доллара на следующей неделе.

Читайте также:

Чего ждать от курса доллара в Украине

В течение октября официальный курс гривны к доллару поднялся почти на 1 грн — с показателя 41,14 грн/долл. до 42,08 грн/долл. Перешагнув психологический рубеж, стоимость валюты начала колебаться в диапазоне 41,89-42,08 грн/долл. в течение первой недели ноября.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что не стоит ожидать нисходящего тренда в ближайшее время. Скорее всего, в ноябре НБУ продолжит доводить показатель официального курса до параметра, заложенного при формировании государственного бюджета.

Курс доллара не планирует останавливаться — чего ждать украинцам - фото 1
Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Более того, движение курса до 42 грн/долл. — это шаг навстречу требованиям Международного валютного фонда по девальвации гривны. Я думаю, скорее всего, в ближайшее время валюта зафиксируется на уровне 41,90-42,30 грн/долл. Это результат и параметров в госбюджете, и переговоров с МВФ", — уточнил Плотников.

Он советует украинцам не откладывать валютно-обменные операции на конец ноября или декабрь, поскольку ближе к концу года предполагается более активная динамика курсовых показателей вверх. Так что лучше купить доллары заранее, пока купюры не подорожали.

Чем отличаются "синие" доллары от "белых"

Появление этих неофициальных терминов связано с оттенком бумаги. Так называемые "синие" доллары имеют характерную защитную ленту по центру банкнот плюс наличность действительно напечатана с использованием другой краски.

А "белые" доллары — купюры старого образца. Их оттенок приближен к зеленому, а синяя лента отсутствует. Очень просто отличить старые доллары от новых, посмотрев на портрет политического деятеля: на "белых" банкнотах есть рамка, а изображение размещено в центре.

Зато на "синих" долларах, выпущенных после 2013 года, обрамление вокруг портрета убрали, а его размер немного увеличили и поместили ближе к левому краю. Конечно, на номинальную стоимость цвет наличных денег никак не влияет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в ПриватБанке терминалы могут давать сбой при приеме долларовых купюр старых образцов, поэтому деньги иногда не зачисляются сразу. Возврат в таких случаях может длиться несколько дней.

Также мы писали, что украинцам стоит запастись наличной валютой при пересечении внешней границы ЕС. Нередко бывают случаи, когда приходится подтверждать собственное финансовое обеспечение.

курс валют курс доллара деньги доллар обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
