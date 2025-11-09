Курс доллара в Украине — что будет со стоимостью и надо ли покупать валюту в ноябре

Вывеска обменника валюты. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут выгодно покупать или продавать купюры доллара благодаря регулярному мониторингу ситуации на валютном рынке. В ноябре американская валюта продолжила дорожать, хотя отслеживались определенные признаки нисходящей тенденции.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с курсом доллара на следующей неделе.

Чего ждать от курса доллара в Украине

В течение октября официальный курс гривны к доллару поднялся почти на 1 грн — с показателя 41,14 грн/долл. до 42,08 грн/долл. Перешагнув психологический рубеж, стоимость валюты начала колебаться в диапазоне 41,89-42,08 грн/долл. в течение первой недели ноября.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что не стоит ожидать нисходящего тренда в ближайшее время. Скорее всего, в ноябре НБУ продолжит доводить показатель официального курса до параметра, заложенного при формировании государственного бюджета.

"Более того, движение курса до 42 грн/долл. — это шаг навстречу требованиям Международного валютного фонда по девальвации гривны. Я думаю, скорее всего, в ближайшее время валюта зафиксируется на уровне 41,90-42,30 грн/долл. Это результат и параметров в госбюджете, и переговоров с МВФ", — уточнил Плотников.

Он советует украинцам не откладывать валютно-обменные операции на конец ноября или декабрь, поскольку ближе к концу года предполагается более активная динамика курсовых показателей вверх. Так что лучше купить доллары заранее, пока купюры не подорожали.

Чем отличаются "синие" доллары от "белых"

Появление этих неофициальных терминов связано с оттенком бумаги. Так называемые "синие" доллары имеют характерную защитную ленту по центру банкнот плюс наличность действительно напечатана с использованием другой краски.

А "белые" доллары — купюры старого образца. Их оттенок приближен к зеленому, а синяя лента отсутствует. Очень просто отличить старые доллары от новых, посмотрев на портрет политического деятеля: на "белых" банкнотах есть рамка, а изображение размещено в центре.

Зато на "синих" долларах, выпущенных после 2013 года, обрамление вокруг портрета убрали, а его размер немного увеличили и поместили ближе к левому краю. Конечно, на номинальную стоимость цвет наличных денег никак не влияет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в ПриватБанке терминалы могут давать сбой при приеме долларовых купюр старых образцов, поэтому деньги иногда не зачисляются сразу. Возврат в таких случаях может длиться несколько дней.

Также мы писали, что украинцам стоит запастись наличной валютой при пересечении внешней границы ЕС. Нередко бывают случаи, когда приходится подтверждать собственное финансовое обеспечение.