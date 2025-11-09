Відео
Курс долара не планує зупинятися — чого чекати найближчим часом

Курс долара не планує зупинятися — чого чекати найближчим часом

Дата публікації: 9 листопада 2025 09:10
Оновлено: 07:18
Курс долара в Україні — що буде з вартістю і чи варто купувати валюту в листопаді
Вивіска обмінника валюти. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть вигідно купувати чи продавати купюри долара завдяки регулярному моніторингу ситуації на валютному ринку. В листопаді американська валюта продовжила дорожчати, хоча відслідковувалися певні ознаки низхідної тенденції.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з курсом долара наступного тижня.

Чого чекати від курсу долара в Україні

Протягом жовтня офіційний курс гривні до долара піднявся майже на 1 грн — з показника 41,14 грн/дол. до 42,08 грн/дол. Перетнувши психологічну межу, вартість валюти почала коливатися в діапазоні 41,89-42,08 грн/дол. упродовж першого тижня листопада.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що не варто очікувати низхідного тренду найближчим часом. Скоріше за все, в листопаді НБУ продовжить доводити показник офіційного курсу до параметра, закладеного при формуванні державного бюджету.

Курс долара не планує зупинятися — чого чекати найближчим часом - фото 1
Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Ба більше, рух курсу до 42 грн/дол. — це крок назустріч вимогам Міжнародного валютного фонду щодо девальвації гривні. Я думаю, скоріше за все, найближчим часом валюта зафіксується на рівні 41,90-42,30 грн/дол. Це результат і параметрів у держбюджеті, і перемовин з МВФ", — уточнив Плотніков.

Він радить українцям не відкладати валютно-обмінні операції на кінець листопада чи грудень, оскільки ближче до кінця року передбачається більш активна динаміка курсових показників вгору. Тож краще купити долари заздалегідь, поки купюри не подорожчали.

Чим відрізняються "сині" долари від "білих"

Поява цих неофіційних термінів пов'язана з відтінком паперу. Так звані "сині" долари мають характерну захисну стрічку по центру банкнот плюс готівка дійсно надрукована з використанням іншої фарби.

Натомість "білі" долари — купюри старого зразка. Їх відтінок наближений до зеленого, а синя стрічка відсутня. Дуже просто відрізнити старі долари від нових, подивившись на портрет політичного діяча: на "білих" банкнотах є рамка, а зображення розміщене в центрі.

На "синіх" доларах, випущених після 2013 року, обрамлення навколо портрета прибрали, а його розмір трохи збільшили і помістили ближче до лівого краю. Звісно, на номінальну вартість колір готівки жодним чином не впливає.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у ПриватБанку термінали можуть давати збій при прийманні доларових купюр старих зразків, тому кошти іноді не зараховуються одразу. Повернення грошей у таких випадках може тривати кілька днів.

Також ми писали, що українцям варто запастися готівковою валютою при перетині зовнішнього кордону ЄС. Нерідко трапляються випадки, коли доводиться підтверджувати власне фінансове забезпечення.

курс валют курс долара гроші долар обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
