Игры в Steam отдадут почти бесплатно — фестивали и распродажи в марте 2026

На март 2026 года запланировано несколько масштабных событий в Steam. Геймеров ждет сезонная распродажа игр и два тематических фестиваля. Стоит приготовиться к увлекательному контенту, в частности презентациям новинок/демоверсий и выгодным скидкам на культовые тайтлы.

Мартовские фестивали в Steam

Тематические фестивали — это возможность для разработчиков презентовать новые доработки, а для геймеров — узнать об интересных тайтлах и познакомиться с демоверсиями. Плюс события обычно сопровождают скидками и выгодными акционными предложениями.

В марте 2026 года состоится:

Фестиваль защиты башнями (Tower Defense Fest) — с 9 по 16 марта;

Фестиваль домов и жилищ (House & Home Fest) — с 30 марта по 6 апреля.

Tower Defense — это игровой жанр, который предусматривает построение башен и защиту базы от волн врагов. Культовыми считают Bloons TD 6 (219 грн), Stronghold Crusader (415 грн), Kingdom Two Crowns (103 грн, -75%), Dungeon Defenders (325) грн и др.

Фестиваль домов и жилищ будет фокусироваться на играх о строительстве, симуляторах жизни, создании дизайна интерьера, управлении недвижимостью и тому подобное. В качестве примера можно вспомнить о культовом Rust (1 346 грн, -10%), Palworld (450 грн, -25%) и Schedule (415 грн).

Весенняя распродажа Steam

Также в течение недели, с 19 по 26 марта, планируется большая Весенняя распродажа. Это одно из четырех главных сезонных событий, которое позволяет геймерам пополнить свою игровую библиотеку с очень выгодными условиями. Пользователи Steam смогут получить скидки до 90-95% на множество тайтлов — от новинок и инди-проектов до популярных хитов, проверенных временем.

В частности во время Весенней распродажи 2025 года были снижены цены на S.T.A.L.K.E.R. 2, Persona 3 Reload, Resident Evil 4, Elden Ring, Final Fantasy VII Rebirth, Cyberpunk 2077, Metro Exodus и многие другие. Поэтому не помешает заблаговременно подготовить электронные кошельки для покупки тайтлов, которые ранее стоили дорого.

